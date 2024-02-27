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Гроші, Полтавщина

За січень платники податків області сплатили понад 85 млн грн військового збору

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 80

 

Це на понад 25% перевищує минулорічний показник

Протягом січня 2024 року платники податків на Полтавщині передахували 86,3 млн грн на військовий збір. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби Полтавської області.

Виконувачка ообов’язків начальника ГУ ДПС у Полтавській області  Алла Рябкова стверджує, що ця сума на 18,1 млн грн (26,5%) перевищує січневі надходження військового збору за минулий рік.

Посадовиця також нагадала про важливість своєчасної сплати податків.

Нагадаємо, за минулий рік на Полтавщині зібрали понад мільярд гривень «військового» податку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Мілітарний
Теги: Полтавщина податки військовий збір гроші
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