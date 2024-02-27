За січень платники податків області сплатили понад 85 млн грн військового збору

Протягом січня 2024 року платники податків на Полтавщині передахували 86,3 млн грн на військовий збір. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби Полтавської області.
Виконувачка ообов’язків начальника ГУ ДПС у Полтавській області Алла Рябкова стверджує, що ця сума на 18,1 млн грн (26,5%) перевищує січневі надходження військового збору за минулий рік.
Посадовиця також нагадала про важливість своєчасної сплати податків.
Нагадаємо, за минулий рік на Полтавщині зібрали понад мільярд гривень «військового» податку.
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