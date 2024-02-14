Яка нині ситуація з ремонтом колектора на вулиці Юрія Руфа

У лютому комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосив тендер на капітальний ремонт каналізаційного колектора, що розташований на вул. Юрія Руфа, на понад 19 мільйонів гривень. Вартість робіт — вдвічі менша, у порівнянні з тими, що оголошувались раніше.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 13 лютого.
Коли завершаться роботи, міський голова не уточнив. Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати роботи до грудня 2024 року.
Нагадаємо, колектор визнали аварійним з 2010 року через постійні підтопи та провалля ґрунту. Роботи розпочалися з кінця 2022 року. Кошти на виконання ремонтних робіт виділили з міського та обласного бюджетів.
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