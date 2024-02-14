Яка нині ситуація з ремонтом колектора на вулиці Юрія Руфа

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 95

У лютому комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосив тендер на капітальний ремонт каналізаційного колектора, що розташований на вул. Юрія Руфа, на понад 19 мільйонів гривень. Вартість робіт — вдвічі менша, у порівнянні з тими, що оголошувались раніше.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 13 лютого.

— Є проблематика. Виграють тендери суб’єкти, які пишуть, що в них є техніка, у них є люди, у них є досвід. Потім, коли доходить до роботи, на жаль, ні техніки, ні людей, ні досвіду. Водоканал своїми силами, я думаю, за менші б гроші цей колектор зробив, — сказав Віталій Малецький.

Коли завершаться роботи, міський голова не уточнив. Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати роботи до грудня 2024 року.

Нагадаємо, колектор визнали аварійним з 2010 року через постійні підтопи та провалля ґрунту. Роботи розпочалися з кінця 2022 року. Кошти на виконання ремонтних робіт виділили з міського та обласного бюджетів.