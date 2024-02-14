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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Троянди з листкового тіста і яблук — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 154

 

Ароматне листкове печиво зі скибочками соковитих яблук — ніжний десерт, який просто тане в роті

Інгредієнти:

  • Яблука 2 шт.
  • Листкове тісто 100 г
  • Цукор 3 ст. л
  • Вершкове масло  30 г
  • Лимонний сік 3 ст. л
  • Цукрова пудра 1 ч. л
  • Кориця ½ ч. л
  • Волоські горіхи 70 г
  • Морозиво «Ескімос» 100 г

Приготування

  • Яблука нарізаємо тонкими скибочками завтовшки два-три мм, опускаємо в каструлю з водою, доводимо до кипіння і знімаємо з плити. Відкидаємо на друшляк, збризкуємо лимонним соком.
  • Тісто розморожуємо за інструкцією на упаковці. Розкачуємо, нарізаємо довгими смужками завширшки три-чотири см, завдовжки близько 25 см. Змащуємо вершковим маслом кімнатної температури, посипаємо цукром і корицею.
  • На кожну смужку викладаємо скибочки яблук. Вони мають трохи накладатися одна на одну та виступати на ⅓ над поверхнею тіста.
  • Скручуємо смужки з яблуками в невеличкі рулетики. Злегка стискаємо нижню частину троянд — це дозволить при випіканні зберегти сік всередині. Викладаємо вироби у форми для кексів.
  • Випікаємо у розігрітій до 190 °C духовці протягом 20 хвилин.
  • Посипаємо цукровою пудрою. Викладаємо на тарілки, додаємо подрібнені горіхи й кульку морозива.

Смакуємо!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепти яблука
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