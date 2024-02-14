Троянди з листкового тіста і яблук — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 154

Ароматне листкове печиво зі скибочками соковитих яблук — ніжний десерт, який просто тане в роті

Інгредієнти: Яблука 2 шт.

Листкове тісто 100 г

Цукор 3 ст. л

Вершкове масло 30 г

Лимонний сік 3 ст. л

Цукрова пудра 1 ч. л

Кориця ½ ч. л

Волоські горіхи 70 г

Морозиво «Ескімос» 100 г Приготування Яблука нарізаємо тонкими скибочками завтовшки два-три мм, опускаємо в каструлю з водою, доводимо до кипіння і знімаємо з плити. Відкидаємо на друшляк, збризкуємо лимонним соком.

Тісто розморожуємо за інструкцією на упаковці. Розкачуємо, нарізаємо довгими смужками завширшки три-чотири см, завдовжки близько 25 см. Змащуємо вершковим маслом кімнатної температури, посипаємо цукром і корицею.

На кожну смужку викладаємо скибочки яблук. Вони мають трохи накладатися одна на одну та виступати на ⅓ над поверхнею тіста.

Скручуємо смужки з яблуками в невеличкі рулетики. Злегка стискаємо нижню частину троянд — це дозволить при випіканні зберегти сік всередині. Викладаємо вироби у форми для кексів.

Випікаємо у розігрітій до 190 °C духовці протягом 20 хвилин.

Посипаємо цукровою пудрою. Викладаємо на тарілки, додаємо подрібнені горіхи й кульку морозива. Смакуємо!

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