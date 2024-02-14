Троянди з листкового тіста і яблук — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:45
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Ароматне листкове печиво зі скибочками соковитих яблук — ніжний десерт, який просто тане в роті
Інгредієнти:
- Яблука 2 шт.
- Листкове тісто 100 г
- Цукор 3 ст. л
- Вершкове масло 30 г
- Лимонний сік 3 ст. л
- Цукрова пудра 1 ч. л
- Кориця ½ ч. л
- Волоські горіхи 70 г
- Морозиво «Ескімос» 100 г
Приготування
- Яблука нарізаємо тонкими скибочками завтовшки два-три мм, опускаємо в каструлю з водою, доводимо до кипіння і знімаємо з плити. Відкидаємо на друшляк, збризкуємо лимонним соком.
- Тісто розморожуємо за інструкцією на упаковці. Розкачуємо, нарізаємо довгими смужками завширшки три-чотири см, завдовжки близько 25 см. Змащуємо вершковим маслом кімнатної температури, посипаємо цукром і корицею.
- На кожну смужку викладаємо скибочки яблук. Вони мають трохи накладатися одна на одну та виступати на ⅓ над поверхнею тіста.
- Скручуємо смужки з яблуками в невеличкі рулетики. Злегка стискаємо нижню частину троянд — це дозволить при випіканні зберегти сік всередині. Викладаємо вироби у форми для кексів.
- Випікаємо у розігрітій до 190 °C духовці протягом 20 хвилин.
- Посипаємо цукровою пудрою. Викладаємо на тарілки, додаємо подрібнені горіхи й кульку морозива.
Смакуємо!
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