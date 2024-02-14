Військовим, яким встановлена інвалідність, або вони отримали поранення чи травму, виплачують допомогу: як оформити

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 225

Одноразову грошову допомогу можна отримати навіть після звільнення з військової служби

У пресслужбі Міноборони детально роз’яснили, як оформити одноразову грошову допомогу (ОГД), на яку мають право ті військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання. Для цього потрібно мати довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якою встановлено інвалідність, або відсоток втрати працездатності.

Розраховувати на виплату від держави можна впродовж трьох років після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності. Отримати одноразову допомогу можна навіть після звільнення з військової служби.

Для призначення ОГД тим, хто служить, потрібно подати відповідний рапорт та документи до командира військової частини. Військова частина надає висновок щодо можливості призначення ОГД та надсилає їх до департаменту соціального забезпечення Міноборони.

Рішення щодо призначення ОГД ухвалює комісія Міністерства оборони та доводить його до військової частини, яка здійснює виплату ОГД після отримання коштів від Міноборони.

Тим, хто звільнився з військової служби, потрібно звернутися до територіального центра комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де військовозобов’язаний перебуває на обліку. Далі процедура така ж, як і з військовою частиною – після ухвалення рішення комісією Міноборони кошти на виплату надходять на рахунки обласного ТЦК, яке здійснює виплату.

У Міноборони зазначають, що законодавством встановлений чіткий перелік документів, які потрібно подати для призначення ОГД. Окрім заповнення заяви встановленого зразка та дозволу на обробку персональних даних потрібно підготувати копії:

паспорта;

ідентифікаційного номера;

номеру банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва), яка надається військовою частиною;

постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або групи інвалідності.

Для тих, хто звільнився зі ЗСУ, додатково подається витяг з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

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