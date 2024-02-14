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Зранку на Кременчуччині горів приватний будинок

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 263

 

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає

14 лютого близько 5.00 ранку у селі Великі Кринки Глобинської громади Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як інформують надзвичайники, вогонь спалахнув у приватному будинку. О 5.55 рятувальники пожежу локалізували, а о 6.04 — ліквідували.

Внаслідок загоряння частково пошкоджений дах будинку. Травмованих чи загиблих немає.

 

Ліквідовували пожежу 4 рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та 1 представник місцевої пожежної охорони. До гасіння вогню також залучили 1 пожежну машину.

Наразі надзвичайники встановлюють причини та обставини займання.

Нагадаємо, цими вихідними у Кобеляцькій громаді невідомі підпалили сівалку на одному з фермерських господарств.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: Кременчуцький район Глобинщина Великі Кринки пожежа ДСНС
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