Зранку на Кременчуччині горів приватний будинок

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Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає

14 лютого близько 5.00 ранку у селі Великі Кринки Глобинської громади Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як інформують надзвичайники, вогонь спалахнув у приватному будинку. О 5.55 рятувальники пожежу локалізували, а о 6.04 — ліквідували.

Внаслідок загоряння частково пошкоджений дах будинку. Травмованих чи загиблих немає.

Ліквідовували пожежу 4 рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та 1 представник місцевої пожежної охорони. До гасіння вогню також залучили 1 пожежну машину.

Наразі надзвичайники встановлюють причини та обставини займання.

Нагадаємо, цими вихідними у Кобеляцькій громаді невідомі підпалили сівалку на одному з фермерських господарств.