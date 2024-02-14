Зранку на Кременчуччині горів приватний будинок

14 лютого близько 5.00 ранку у селі Великі Кринки Глобинської громади Кременчуцького району сталася пожежа. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як інформують надзвичайники, вогонь спалахнув у приватному будинку. О 5.55 рятувальники пожежу локалізували, а о 6.04 — ліквідували.
Внаслідок загоряння частково пошкоджений дах будинку. Травмованих чи загиблих немає.
Ліквідовували пожежу 4 рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та 1 представник місцевої пожежної охорони. До гасіння вогню також залучили 1 пожежну машину.
Наразі надзвичайники встановлюють причини та обставини займання.
Нагадаємо, цими вихідними у Кобеляцькій громаді невідомі підпалили сівалку на одному з фермерських господарств.
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