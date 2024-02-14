«Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків — міністр охорони здоров'я

«Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Відомо, що ліцензію на оптову торгівлю і на відпуск лікарських засобів як поштовий оператор, надала Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, це допоможе лікам стати доступнішими.
Цей проєкт є спільним «Укрпошти» та МОЗ й дасть змогу замовити ліки через сайт або за телефонним дзвінком і доставити їх у найближче відділення «Укрпошти» або на домашню адресу замовника.
Також за словами Віктора Ляшка, МОЗ планує поширити проєкт мобільних аптечних пунктів на всі області, у тому числі й на Полтавщину.
Крім того, він зазначив, що обслуговування мобільних аптечних пунктів, а також заробітна плата працівникам — це відповідальність аптечних мереж, які приєдналися до проєкту.
Нагадаємо, що з 4 січня 2024 року пенсіонери можуть отримати 5 нових енергозберігаючих лампочок на відділеннях Укрпошти.
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