«Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків — міністр охорони здоров'я

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Мобільні аптечні пункти планують діяти в усіх областях, у тому числі й на Полтавщині

«Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Відомо, що ліцензію на оптову торгівлю і на відпуск лікарських засобів як поштовий оператор, надала Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, це допоможе лікам стати доступнішими.

Цей проєкт є спільним «Укрпошти» та МОЗ й дасть змогу замовити ліки через сайт або за телефонним дзвінком і доставити їх у найближче відділення «Укрпошти» або на домашню адресу замовника.

Також за словами Віктора Ляшка, МОЗ планує поширити проєкт мобільних аптечних пунктів на всі області, у тому числі й на Полтавщину.

— Як мінімум вони в кожній області повинні запрацювати. Є області, які запустили (мобільні аптечні пункти — ред.), в Черкаській області проходить ліцензування ще одна аптечна мережа і буде ще один мобільний аптечний пункт. У Рівненській області також очікуємо найближчим часом», — розповів Віктор Ляшко.

Крім того, він зазначив, що обслуговування мобільних аптечних пунктів, а також заробітна плата працівникам — це відповідальність аптечних мереж, які приєдналися до проєкту.

Нагадаємо, що з 4 січня 2024 року пенсіонери можуть отримати 5 нових енергозберігаючих лампочок на відділеннях Укрпошти.