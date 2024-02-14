День святого Валентина: кременчужани пригадали перше знайомство зі своїми коханими

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 141

Сьогодні, 14 лютого, у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, відзначають День святого Валентина — свято усіх закоханих.

У цей романтичний день закохані зазвичай дарують одне одному валентинки, якісь цікавинки та влаштовують милі сюрпризи.

Тож, «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста, поспілкувався з кременчужанами та дізнався, чи святкуватимуть містяни цей день. Також під час розмови ТЪ запитав у містян, чи є у них кохана людина та як вони познайомились.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» напередодні свята питав у містян, що вони даруватимуть коханим.