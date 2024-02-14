Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Відео, Опитування

День святого Валентина: кременчужани пригадали перше знайомство зі своїми коханими

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 141

  

Опитування серед містян до найромантичнішого дня року

Сьогодні, 14 лютого, у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, відзначають День святого Валентина — свято усіх закоханих.

У цей романтичний день закохані зазвичай дарують одне одному валентинки, якісь цікавинки та влаштовують милі сюрпризи.

Тож, «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста, поспілкувався з кременчужанами та дізнався, чи святкуватимуть містяни цей день. Також під час розмови ТЪ запитав у містян, чи є у них кохана людина та як вони познайомились.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» напередодні свята питав у містян, що вони даруватимуть коханим.

0
Автор: Дарія Згура Відео: Кирило Воронцов
Теги: День святого Валентина День закоханих опитування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх