День святого Валентина: кременчужани пригадали перше знайомство зі своїми коханими

Сьогодні, 14 лютого, у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, відзначають День святого Валентина — свято усіх закоханих.
У цей романтичний день закохані зазвичай дарують одне одному валентинки, якісь цікавинки та влаштовують милі сюрпризи.
Тож, «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста, поспілкувався з кременчужанами та дізнався, чи святкуватимуть містяни цей день. Також під час розмови ТЪ запитав у містян, чи є у них кохана людина та як вони познайомились.
Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» напередодні свята питав у містян, що вони даруватимуть коханим.
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