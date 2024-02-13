У Полтавському ОТЦК пояснили, хто підлягає мобілізації та на який військовий облік ставлять 17-річних юнаків

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 439

Є три окремих види військового обліку і призвати по загальній мобілізації можуть лише тих, хто перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних та резервістів, а не призовників

Громадяни часто плутають військовий облік призовників та військовозобов’язаних і резервістів, а також не всі розуміють, кого можуть призвати за загальною мобілізацією, про що свідчать обговорення у соцмережах.

Вчора, 12 лютого, на брифінгу в Полтавському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) начальник служби зав’язків з громадськістю майор Роман Істомін розповів про види та особливості військового обліку в Україні.

За його словами, усі питання щодо ведення військового обліку регламентує Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджений постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487.

— Ця постанова — підзаконний акт, прийнятий КМУ на виконання Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Сам закон був прийнятий ще у 1992 році. І питання військового обліку призовників було окреслено вже в ньому. Відтоді воно не зазнавало значних змін, — наголосив Роман Істомін.

Він пояснив, що військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

На військовий облік призовників беруться юнаки, яким у поточний рік виповнюється 17 років, після їх приписки до призовних дільниць.

Це проводиться насамперед для проведення призову на строкову військову службу. Щоправда, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться, але процес приписки, а, відповідно, і постановку на військовий облік призовників, після повномасштабного російського вторгнення скасовано не було.

На військовий облік військовозобов’язаних в умовах воєнного стану беруться чоловіки 27-річного віку — рішенням призовної комісії вони переводяться з військового обліку призовників.

Роман Істомін пояснив, що найважливішою відмінністю цих двох видів військового обліку є те, що військовозобов’язані громадяни підлягають загальній мобілізації, а призовники — ні.

Нагадаємо, що в України хочуть взагалі відмовитися від строкової служби, як виду військової служби, та замінити її базовою військовою підготовкою. Це передбачено у новій версії урядового законопроєкту про мобілізацію №10449, який наразі розглядається у Верховній Раді. У цьому законопроєкті також пропонується знизити вік переводу чоловіків з військового обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних з 27 до 25 років.