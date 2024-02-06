Законопроєкт про мобілізацію: для кого планують ввести базову військову підготовку

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 271

В України хочуть відмовитися від строкової служби та замінити її базовою військовою підготовкою

У новій версії законопроєкту про мобілізацію №10449, який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується скасувати строкову службу, як виду військової служби, та замінити її базовою військовою підготовкою.

Базову загальновійськову підготовку планують проводити строком до 3-х місяців для всіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах України. Крім того, базову військову підготовку за бажанням зможуть пройти ті чоловіки, які не проходили її раніше.

Жінки відповідного віку також зможуть пройти курс такої підготовки, але вони матимуть змогу відмовитися від її проходження.

Передбачається, що базова загальновійськова підготовка буде обов'язковою для усіх чоловіків відповідного віку, за винятком трьох категорій.

Від її проходження у закладах вищої освіти звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Нагадаємо, в оновленій версії законопроєкту про мобілізацію пропонується звільнити з військової служби військовослужбовців строкової служби, а вік призову за мобілізацією знизити з 27 до 25 років.