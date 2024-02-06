На Полтавщині відзначили працівників нафтогазової промисловості

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Почесні грамоти вручили слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики та оператору з добування нафти й газу

Сьогодні, 6 лютого, на Полтавщині відзначили працівників нафтогазової промисловості. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Почесні грамоти вручили слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Миколі Ткаченку й оператору з добування нафти й газу Євгену Колесову.

— Дякуємо за стійкість та силу. Ваша робота — вагомий внесок у розвиток і зміцнення нашої країни, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в січні сталася кібератака на один із дата-центрів, який використовує компанія «Нафтогаз».