Почесні грамоти вручили слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики та оператору з добування нафти й газу
Сьогодні, 6 лютого, на Полтавщині відзначили працівників нафтогазової промисловості. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Почесні грамоти вручили слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики Миколі Ткаченку й оператору з добування нафти й газу Євгену Колесову.
Нагадаємо, що в січні сталася кібератака на один із дата-центрів, який використовує компанія «Нафтогаз».
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