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Кременчужан запрошують відвідати виставку «Про все»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 81

 

Виставка діє у картинній галереї Наталії Юзефович до 25 лютого

Жителів та гостей Кременчука запрошують відвідати виставку живопису та графіки Олега Колеснікова «Про все». Про це інформують на сайті Кременчуцької міської ради.

На виставці представлено понад 40 робіт художника у різних жанрах.

Переглянути картини можна до 25 лютого щодня, крім понеділка, з 10.00 до 17.00 за адресою вулиця Космічна, 9 (район Раківка).
Вхід на виставку вільний.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук виставка Картинна галерея Наталії Юзефович
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