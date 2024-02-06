Кременчуцький спортсмен здобув перемогу на Чемпіонаті України з легкої атлетики

Кременуцький легкоатлет Давид Кулаковський посів два призових місця на Чемпіонаті України. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.
І місце Давид здобув у змаганнях з бігу на 200 м серед молоді, а ІІ місце - на змаганнях з бігу на цій же дистанції серед дорослих.
Спортсмен є вихованцем Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1. Разом з ним місто представляли ще два легкоатлета - теж вихованці цієї спортивної школи.
Готувала Давида до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Загалом участь у Чемпіонаті України, що проходив у Києві, взяли 410 атлетів з 22 регіонів України та міста Києва.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцька спортсменка Валерія Лапа виборола «срібло» на Чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.