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Кременчук, Спорт

Кременчуцький спортсмен здобув перемогу на Чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 0

 

Представляли Кременчук на змаганнях троє спортсменів

Кременуцький легкоатлет Давид Кулаковський посів два призових місця на Чемпіонаті України. Про це повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

І місце Давид здобув у змаганнях з бігу на 200 м серед молоді, а ІІ місце - на змаганнях з бігу на цій же дистанції серед дорослих.

Спортсмен є вихованцем Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1. Разом з ним місто представляли ще два легкоатлета - теж вихованці цієї спортивної школи.

Готувала Давида до змагань тренерка Вікторія Козлова.

Загалом участь у Чемпіонаті України, що проходив у Києві, взяли 410 атлетів з 22 регіонів України та міста Києва.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцька спортсменка Валерія Лапа виборола «срібло» на Чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук офіційний
Теги: Кременчук спорт легка атлетика ДЮСШ №1
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