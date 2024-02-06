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У Кременчуці визначились з логотипом міста: фото

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 412

 

Бренд Кременчуцької громади хочуть створити приблизно до середини березня

6 лютого робоча група з розробки бренду Кременчуцької громади ухвалила логотип міста. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання групи.

 

На думку членів групи, нове лого найкраще відображає сутність міста. У порівнянні з двома іншими представленими логотипами, місцевим дизайнерам легше буде працювати саме з лого під номером 2, розповів художник Олег Колесніков.

Разом з лого розробники — Онатське креативне бюро — представили індивідуальний шрифт міста. За їх словами, вони зробили букви більш кремезними і товстими, у порівнянні з запропонованим першим варіантом. Як зазначив активіст Артем Ряса, новий шрифт не компонується з лого, тому його необхідно ще доопрацювати.

 

Бренд Кременчуцької громади хочуть створити приблизно до середини березня, але розробники не виключають, що цей процес можуть завершити на кілька місяців пізніше, від запланованого. На наступному засіданні група вже працюватиме над повним затвердженням стратегії та айдентики бренду.

Як раніше розповідала заступниця директора Інституту розвитку Кременчука Тетяна Прошакіна, з місцевого бюджету грошей на розробку бренду не виділяли. Проєкт фінансують закордонні організації-донори. За її словами, іноземні інвестори не дають кошти на те, що стосується війни і пропонують владі Кременчука свою допомогу у розробці бренду міста.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці почали створювати бренд міста

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: бренд
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