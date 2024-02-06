На Полтавщині гість зарізав господаря будинку — поліція

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6 грудня близько 9.00 в одному із будинків села Каленики на Решетилівщині знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Знайшов тіло та повідомив поліцію сусід.

За словами Сергія Рекуна, заступника начальника поліції Полтавщини, 59-річний загиблий та його 43-річний гість посварилися, схопилися за ножі та порізали один одного. Внаслідок отриманих травм власник оселі загинув на місці, інший чоловік перебуває у лікарні.

— На цей час тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення 43-річному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, — додає правоохоронець.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Халаменюка у Кременчуці сталася різанина, в результаті якої потерпілого ушпиталили.