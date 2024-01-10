У художній галереї Кременчука відкрили дві сімейні виставки

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10 січня у Кременчуцькій художній галереї відкрили виставки картин від двох родин — Колеснікових та Ульянових. Загалом дві сім’ї представили приблизно 140 робіт, розповідає працівник галереї Володимир Скляр.

За його словами, експозиції не об’єднані спільною темою.

Юлія Ульянова каже, що сьогодні вона відкриває свою 8 персональну виставку. Разом з художницею свої картини представив її середній онук Ігор Ульянов. Мисткиня каже, що експозиція є своєрідним підсумком її творчості за 15 років. Основними ідеями в художній діяльності Юлії — це пам’ять про свій рід та збереження традицій нащадків. Деякі зі своїх картин художниця присвятила онукам. Радість до життя — це тема родинної виставки Ульянових, розповідає мисткиня.

Картини від родини Колеснікових представили четверо її членів — голова сімейства Олег Колесніков, дві його доньки, Яна Шматко і Ніка Тищенко та 9-річна онука Майя Тищенко. Олег Колесніков говорить, що від своєї роботи дизайнером «отримує кайф». Свої картини художник робив у різних стилях — «рамок немає, хотілось працювати пензликом — [писав] пензликом, губка — губкою».

Донька Олега Колеснікова Яна Шматко каже, що її картини мають підштовхувати глядачів на роздуми. Загалом роботи несуть позитивний настрій, каже художниця.