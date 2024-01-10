Екскерівниці «Добробут Полтавської громади» Катерині Гарбар вручили ще одну підозру

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Екскерівниці комунального підприємства «Добробут Полтавської громади» Катерині Гарбар вручили ще одну підозру. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

У липні 2020 року жінка зареєструвала за благодійною організацією право власності на стадіон, розташований у Карлівці. Внаслідок цього стадіон вартістю понад 15 мільйонів гривень безоплатно передали зі спільної власності територіальних громад на той час Карлівського району у приватну власність організації.

З метою приховування протиправної реєстрації на майно, яке відповідно до законодавства не підлягало приватизації, жінка в Державному реєстрі речових прав змінила тип об’єкта нерухомого майна зі «стадіон» на «громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами».

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Жінці інкримінують ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 365-2 (Несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, та зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, що у 2023 році за позовом Решетилівської окружної прокуратури стадіон у Карлівці повернули до комунальної власності територіальної громади.