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Кременчук, Гроші

У новий рік зі старими звичками. Комунальники та медики Кременчука масово закупляють адвокатські послуги

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 932

Станом на 10 січня угод укладено майже з два десятки на понад 2 млн грн

Низка комунальних підприємств і медичних закладів Кременчука цьогоріч замовила адвокатські послуги, вже традиційно, у трьох місцевих адвокатських фірмах — «Консалтинг груп», «Юридична консультація «Ліас» та «Центр медіації і права». Загальна сума замовлень склала понад 2 млн грн. Про це стало відомо з електронної системи Prozorro.

  

Вказано, що угоди уклали без проведення тендерів — через процедуру звітування. Адвокатські послуги комунальники і медики Кременчука почали замовляти з 1 січня, станом на 10 січня угод укладено майже з два десятки.

Що відомо про ці адвокатські фірми

У 2021 році «Кременчуцький ТелеграфЪ» аналізував закупівлі адвокатських послуг комунальними закладами і підприємствами Кременчука. Так, адвокатське об’єднання «Консалтинг груп» є улюбленим для всіх кременчуцьких замовників таких послуг — з ним було укладено понад 50% договорів, поточна сума яких перевищувала 3,5 млн грн. Тоді серед клієнтів АО «Консалтинг груп» ТЪ виявив низку комунальних підприємств — від міських парків до транспортного управління та бібліотек.

Керівник об’єднання — Гордієнко Юрій Анатолійович, він же один зі співзасновників. Другий співзасновник — Деревягіна Євгенія Володимирівна. У 2019 році вона була довіреною особою на парламентських виборах кандидата у народні депутати Юрія Шаповалова. Нині він нардеп — і фірма його довіреної особи не перший рік успішно співпрацює з бюджетом. «Консалтинг груп» також захищало в суді інтереси провладної газети «Автограф», яка вийшла під час парламентської кампанії з «чорнухою» проти Фелікса Уріна — конкурента Юрія Шаповалова на виборах.

З товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична консультація «Ліас» тоді уклали договорів на 1,4 млн грн (третина від обсягу замовленого). Керівником та засновником ТОВ є Людмила Олександрівна Середа, колишній заступник прокурора прокуратури Кременчука. Її клієнтами тоді стали практично всі медичні заклади міста. 

Адвокатське об’єднання «Центр медіації і права» почало співпрацювати з бюджетом Кременчука лише з 2021 року — тоді сума угод  перетнула мільйон гривень. Співзасновниками є Карчевська Олена Петрівна та Самойленко Оксана Сергіївна. Замовниками послуг тоді були: водоканал, спецкомбінат ритуальних послуг, спортивні заклади, управління молоді та спорту виконкому та управління міського майна. Зауважимо, що виконавчий комітет має цілий департамент власних юристів.

Нагадаємо, ще три роки тому юридичні послуги замовляли також і всі школи Кременчуцької громади. На сьогодні місцеві навчальні заклади не оголошували подібних тендерів. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: sud.ua
Теги: адвокатські послуги комунальники лікарні Prozorro
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