На Кременчуччині розшукують безвісти зниклого 72-річного Михайла Городянко

На Кременчуччині розшукують безвісти зниклого 72-річного жителя села Дмитрівка Михайла Городянко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що чоловік пішов з дому 10 січня, о 5.30 та не повернувся.
До пошукових заходів долучилися поліція, кінологи, рятувальники, інспектори громадського формування «Муніципальна варта» Горішніх Плавнів та громадськість.
Прикмети зниклого: середньої статури та коротке сиве волосся. На момент зникнення був легко одягнений.
Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклого, поліція просить повідомляти за телефонами: (097) 900-72-98 — чергова частина відділу поліції Nº2 (м. Горішні Плавні), (098) 739-26-30 — Кременчуцьке райуправління поліції або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.