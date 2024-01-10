На Кременчуччині розшукують безвісти зниклого 72-річного Михайла Городянко

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 279

Пішов з дому 10 січня, о 5.30 та не повернувся

На Кременчуччині розшукують безвісти зниклого 72-річного жителя села Дмитрівка Михайла Городянко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік пішов з дому 10 січня, о 5.30 та не повернувся.

До пошукових заходів долучилися поліція, кінологи, рятувальники, інспектори громадського формування «Муніципальна варта» Горішніх Плавнів та громадськість.

Прикмети зниклого: середньої статури та коротке сиве волосся. На момент зникнення був легко одягнений.

Якщо у вас є інформація, яка допоможе пришвидшити розшук зниклого, поліція просить повідомляти за телефонами: (097) 900-72-98 — чергова частина відділу поліції Nº2 (м. Горішні Плавні), (098) 739-26-30 — Кременчуцьке райуправління поліції або 102.