У Кременчуці патрульні допомогли дезорієнтованому чоловікові повернутися додому

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Двічі проїхав маршрут тролейбуса та не знав як повернутися додому

Вчора, 9 січня, у Кременчуці, патрульні допомогли 84-річному чоловікові повернутися додому. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

До поліціянтів на вулиці Молодіжній звернувся водій тролейбуса та повідомив, що чоловік двічі проїхав маршрут тролейбуса та не знав, як повернутися додому.

Тоді правоохоронці Кирило Романцов та Данііл Черевик швидко встановили особу чоловіка та його адресу й відвезли його додому.