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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні допомогли дезорієнтованому чоловікові повернутися додому

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 244

 

Двічі проїхав маршрут тролейбуса та не знав як повернутися додому

Вчора, 9 січня, у Кременчуці, патрульні допомогли 84-річному чоловікові повернутися додому. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

До поліціянтів на вулиці Молодіжній звернувся водій тролейбуса та повідомив, що чоловік двічі проїхав маршрут тролейбуса та не знав, як повернутися додому.

Тоді правоохоронці Кирило Романцов та Данііл Черевик швидко встановили особу чоловіка та його адресу й відвезли його додому.

Нагадаємо, що вчора, 9 січня, у Гоголівській громаді Миргородського району поліція виявила у полі тіло 76-річної жінки.


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Автор: Дарія Згура
Теги: загубився дідусь Молодіжне
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