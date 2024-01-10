На Полтавщині легковик злетів у кювет та перевернувся

Сьогодні, 10 січня, близько 13.00, поблизу селища Деревки Котелевської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Поліція та небайдужі громадяни допомогли 28-річному водію з Сум витягти автівку з кювету.
Відомо, що під час руху водій втратив контроль над керуванням автівкою. Через це автомобіль з’їхав у кювет та перевернувся. Обійшлося без госпіталізації чоловіка.
Нагадаємо, що 7 грудня, на автодорозі Семенівка-Кременчук поблизу села Герасимівка Кременчуцького району вантажний автомобіль з’їхав у кювет. Його відбуксирували надзвичайники.
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