На Полтавщині легковик злетів у кювет та перевернувся

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 564

Сьогодні, 10 січня, близько 13.00, поблизу селища Деревки Котелевської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція та небайдужі громадяни допомогли 28-річному водію з Сум витягти автівку з кювету.

Відомо, що під час руху водій втратив контроль над керуванням автівкою. Через це автомобіль з’їхав у кювет та перевернувся. Обійшлося без госпіталізації чоловіка.

— Разом із місцевими мешканцями ми допомогли витягти автомобіль із кювету, зігріли водія гарячим чаєм та дали змогу підзарядити телефон, щоб він міг зв’язатися з рідними, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що 7 грудня, на автодорозі Семенівка-Кременчук поблизу села Герасимівка Кременчуцького району вантажний автомобіль з’їхав у кювет. Його відбуксирували надзвичайники.