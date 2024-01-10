Ferrexpo передала найстаршим жителям Новогалещинської громади продуктові набори

До новорічних свят старші за 75 років жителі Новогалещинської громади отримали продуктову допомогу. Загалом було передано 340 наборів.
Жителі громади подякували за подарунки й турботу небайдужих людей, яку вони відчувають постійно.
Пакунки придбані на умовах співфінансування з бюджетів Новогалещинської селищної ради та Біланівського ГЗК, який входить до складу компанії Ferrexpo, що має активи на Полтавщині.
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