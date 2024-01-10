Ferrexpo передала найстаршим жителям Новогалещинської громади продуктові набори

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 186 Партнерський проєкт

До новорічних свят старші за 75 років жителі Новогалещинської громади отримали продуктову допомогу. Загалом було передано 340 наборів.

Жителі громади подякували за подарунки й турботу небайдужих людей, яку вони відчувають постійно.

«Дуже вдячна за такий подарунок, ви робите хорошу справу. В такі складні часи пакунки з продуктами завжди на часі», — зазначила Антоніна Михайлівна, пенсіонерка.

Пакунки придбані на умовах співфінансування з бюджетів Новогалещинської селищної ради та Біланівського ГЗК, який входить до складу компанії Ferrexpo, що має активи на Полтавщині.

«Для соціально відповідальної компанії Ferrexpo — реалізація соціальних проєктів у громадах, де працюють її підприємства, давно стала доброю традицією» — зазначила Наталія Войтенко, провідна фахівчиня з комунікацій Ferrexpo в Україні.