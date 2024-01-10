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Ferrexpo передала найстаршим жителям Новогалещинської громади продуктові набори

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 186 Партнерський проєкт

 

Пакунки придбані на умовах співфінансування

До новорічних свят старші за 75 років жителі Новогалещинської громади отримали продуктову допомогу. Загалом було передано 340 наборів.
Жителі громади подякували за подарунки й турботу небайдужих людей, яку вони відчувають постійно.

«Дуже вдячна за такий подарунок, ви робите хорошу справу. В такі складні часи пакунки з продуктами завжди на часі», — зазначила Антоніна Михайлівна, пенсіонерка.

Пакунки придбані на умовах співфінансування з бюджетів Новогалещинської селищної ради та Біланівського ГЗК, який входить до складу компанії Ferrexpo, що має активи на Полтавщині.

«Для соціально відповідальної компанії Ferrexpo — реалізація соціальних проєктів у громадах, де працюють її підприємства, давно стала доброю традицією» — зазначила Наталія Войтенко, провідна фахівчиня з комунікацій Ferrexpo в Україні.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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