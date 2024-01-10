Голова Кременчуцької районної ради звинувачує Віталія Малецького у саботажі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 793

На брифінгу Дмитро Колотієвський розповів про відмову Кременчуцької міської ради прийняти документи трудового архіву, через що у людей виникають складнощі з отриманням довідок для призначення пенсій

Усі територіальні громади Кременчуцького району забрали у Кременчуцькій районній раді справи трудового архіву, і лише єдина та найбільша громада — Кременчуцька, відмовилася це робити. Хоча це вимога закону — передати трудові архіви територіальним громадам.

По це на ранковому брифінгу розповів голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський.

Він звернувся до міського голови Кременчука Віталія Малецького із закликом припинити блокувати роботу Кременчуцької районної ради.

— Хочу запропонувати меру Кременчука припинити блокувати роботу ради… Як приклад — усі територіальні громади забрали архівні справи трудового архіву, і лише Кременчук відмовився це зробити… Люди не можуть отримати довідки з трудового архіву. Депутатам райради він забороняє приходити на сесію, через що ми її не можемо зібрати. Вони мені це розповідали, — заявив Дмитро Колотієвський.

На питання журналістів, як у такому разі приймався бюджет Кременчуцького району на 2024 рік він відповів, що більшість коштів до бюджету району надходять, як державні субвенції. А бюджетні доходи та видатки з місцевих надходжень були затверджені розпорядженням керівника РВА.

— Обласна рада зробила так само, — пояснив Дмитро Колотієвський.