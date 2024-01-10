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Спорт

HIMARS CUP: в Горішніх Плавнях виходить на фінішну пряму турнір з футзалу на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 125

Крім дебютантів участь у турнірі беруть ще сім команд

У Горішніх Плавнях під час зимової перерви у футбольному сезоні, триває турнір з футзалу Himars Cup, в якому дебютувала нова команда із Горішніх Плавнів «OFFER.UA». Крім дебютантів участь у турнірі беруть ще сім команд — ФК «Антон», «Майстер Мілк» (усі — Кременчук), СК «Геологія»» (Нова Галещина), «Глобинеагропродукт» (Кременчуцький район), ФК «Фламінго», «Промінь Мрії» та «Срібло-Золото» (усі — Горішні Плавні).
Два представники нової команди «OFFER.UA» серед найкращих бомбардирів турніру Himars Cup. Лідерську гонку очолює Олександр Артем’єв, на рахунку якого 10 забитих м’ячів, а в активі Мирослава Смакули — 8 м’ячів. Стільки ж влучних ударів мають вихованець ДЮФК «Гірник-Спорт» Олександр Каменський та Іван Куць із команди ФК «Антон».
За два тури до фінішу турніру з футзалу Himars Cup, який триває у Горішніх Плавнях, без поразок йдуть дві команди — СК «Геологія» та «Антон». У турнірі залишилося зіграти два тури, в яких буде визначений переможець та призери.
Ключові поєдинки відбудуться за участі одного із лідерів — СК «Геологія». У суботу, 13 січня, це буде гра проти ще одного представника трійки найкращих — команди «Offer.ua», а потім — у неділю, 14 січня, у заключному матчі турніру СК «Геологія» зіграє проти ФК «Антон».
Історія футбольних турнірів «Himars Cup» починається з 2022 року, коли за ініціативи футбольної спільноти міста Горішні Плавні реалізували ідею проведення турнірів з мініфутболу та футзалу на одному зі спортивних майданчиків у місті з метою збору коштів для військових підрозділів, у тому числі й ті, в яких нашу державу захищають колишні спортсмени і вихованці Дитячо-юнацького футбольного клубу «Гірник-Спорт».

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Автор: За інформацією соціальних мереж футбольного клубу «Гірник-Спорт»
Теги: футзал мініфутбол Гірник-Спорт Горішні Плавні
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