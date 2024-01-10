Як долучитися до спорту у 50: ветерани російсько-української війни розповіли про здобутки та плани

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 131

Починати займатися спортом можна у будь-якому віці та у будь-який час, навіть, при наявності інвалідності. Це наочно демонструють бойові побратими, які торік вибороли медалі на спортивних змаганнях та мають плани щодо розвитку ветеранського спорту у Кременчуці

У перші дні повномасштабної війни майор запасу Євгеній Кірейонок та його побратим, солдат запасу Роман Романов добровільно прийшли до Кременчуцького РТЦК та СП, щоб стати на захист України попри те, що на той час 53-річний офіцер, який пройшов АТО, вже мав інвалідність, а 46-річний солдат ще у 2000 році був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

Обидва військові у складі 71-ї окремої єгерської бригади брали участь у боях на Харківщині, де Роман отримав поранення та був звільнений з лав ЗСУ.

А Євгеній Кірейонок продовжував воювати у складі загону спецпризначення — звільняв Харківщину, боронив Донеччину під Бахмутом й досі захищає Україну у складі ДШВ.

Торік він у складі національної збірної взяв участь у престижних спортивних змаганнях ветеранів війни з інвалідністю Invictus Games 2023 (Ігри Нескорених) у Дюссельдорфі. Там кременчужанину вдалося здобути срібні нагороди в естафеті з плавання 4 по 50 метрів.

А наприкінці 2023 року Роман Романов вирішив повторити успіх свого командира та долучився до змагань ветеранів війни, які проходили у столиці — Kyiv Military Games 2023 та United States Air Force Trials 2024.

У першому турнірі він посів друге місце у стрільбі з лука та третє — у веслуванні. А на відборі до складу національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту «United States Air Force Trials 2024» виборов друге місце у плаванні на 50-метрівці брасом та вільним стилем.

Євгеній Кірейонок на змаганнях у Києві здобув перше місце у плаванні вольним стилем на такій же дистанції.

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Обидва ветерани закликають побратимів долучатися до спорту попри вік, стан здоров’я, та інші обставини, що можуть заважати. І запевняють, що це найкраща реабілітація — як фізична, так і психологічна. А ще вони мають плани щодо розвитку ветеранського спорту у Кременчуці за прикладом інших міст України. Роман до цієї справи вже долучився, а Євгеній йому допомагав під час відпустці, а долучитися сповна планує після перемоги та повернення додому.

До речі, Євгеній Кірейонок відновив заняття плаванням після 30-річної перерви ще до початку повномасштабної війни — у 2020 році він брав участь у груповому запливу по Дніпру на 5 км, а у 2021 та 2022 роках — у Всеукраїнському запливі «Олімпійська година».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з ветеранами російсько-української війни та записав їх розповіді про спортивні результати, відчуття від занять спортом та плани на майбутнє.

— Розкажіть про себе, про свої досягнення у ветеранському спорті та плани щодо його розвитку в Кременчуці.

Кірейонок Євгеній Дмитрович, 54 роки, військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ, заступник командира загону спецпризначення, майор.

Романов Роман Віталійович, ветеран війни, колишній боєць 71-ї окремої єгерської бригади.

Євгеній Кірейонок: У 2023 році брав участь у складі збірної України в «Іграх Нескорених» (Invictus Games 2023), які проводяться під патронатом принца Гаррі у Дюссельдорфі (Німеччина).

Змагався у плаванні, веслуванні, волейболі сидячі. Особисте досягнення — друге місце в естафеті з плавання вільним стилем 50 м на 4. Збірна України у дуже запеклій боротьбі виборола срібло… На фінішному етапі у дуже емоційній, запеклій боротьбі ми обійшли американців на якихось 5 сотих секунди. Ветерани зі США були дуже здивовані нашими результатами, тому що «плаваючи нації» — це австралійці, американці та німці. Однак збірна України виступила гідно й виборола друге місце.

Роман Романов: Цієї восени мені зателефонував командир та запитав, чи хочу я долучитися до ветеранського спорту? Я погодився та записався на відбірковий турнір для участі у міжнародних спортивних змаганнях «United States Air Force Trials 2024».

Серед 250 учасників цих змагань зайняв два других місця з плавання. У перервах цих змагань ми з побратимом випадково потрапили за інші змагання у Києві, які проводив для ветеранів війни Василь Верастюк — Kyiv Military Games. І на них я зайняв друге місце по стрільбі з луку та третє — по веслуванню. А на відбіркових змаганнях виступав ще у греблі — там став четвертим.

Євгеній Кірейонок: Я також брав участь у відбіркових змаганнях на United States Air Force Trials 2024. Була дуже сильна конкуренція. Ми виступали в різних категоріях, адже ветеранський спорт — це трохи інший спорт і там є різні категорії. Тому що беруть участь ветерани, які не мають кінцівок, або мають якісь дуже серйозні вади здоров’я, а є ті, у кого менше вад зі здоров’ям. Їх розбивають по категоріям, тому що вони не можуть боротися в одній. У моїй категорії виступали молодші ветерани — по 20-25 років і мені було важко з ними змагатися на рівних. Тому у плаванні виборов три четвертих місця. Там же вирішив опанувати новий для себе вид спорту — стрільбу з лука. Це дуже цікавий вид спорту. Для першого разу виступив непогано — з 300 можливих очок вибив 237 та зайняв 14 місце із 80 учасників. Вирішив й далі займатися як плаванням, так і стрільбою з лука.

— Ви обидва є учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни? З якого часу були на війні, де воювали та коли звільнилися?

Євгеній Кірейонок: Я досі знаходжуся у ЗСУ — 71 окрема єгерська бригада ДШВ. Тобто продовжую службу. Поєднувати службу із зайняттям спортом важкувато. Проте, за бажання можна знайти час. Коли були відбіркові змагання на «Ігри Нескорених» — командування пішло на зустріч. І коли потрапив до збірної України, також дозволили виїхати на змагання до Дюссельдорфу.

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Роман Романов: Я на війні з перших днів. У травні отримав бойове травмування і мене звільнили з лав ЗСУ з виключенням з військового обліку по інвалідності. Також займаюся спортом — це дуже цікаво й мотивує. Хотілось би, щоб міська влада забезпечила ветеранам війни зайняття спортом. Щоб вони могли знаходити себе у спорті.

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— Ви говорили, що маєте якісь плани щодо розвитку ветеранського спорту в Кременчуці? Що це за плани та навіщо вам (ветеранам війни) це потрібно?

Євгеній Кірейонок: Це, мабуть, більш адаптивний, ніж ветеранський вид спорту. І це навіть не змагання, а спортивні ігри. На них ветерани мають можливість спілкуватися і через спорт адаптуватися до мирного життя попри вади здоров’я. Вони приходять у спорт і розуміють, що життя не закінчується після того, як втратили кінцівку чи отримали інше поранення. Займаючись спортом вони розуміють, що завжди можна йти вперед та досягати якихось успіхів. Це більше реабілітація.

І на «Іграх нескорених» — це насамперед не про нагороди. Немає офіційних загальнокомандних заліків, яка країна перемогла… На них ветерани спілкуються вже на міжнародному рівні, надають один одному якусь допомогу. Після цих змагань багато побратимів поїхали до США, Німеччини, Австралії, щоб зробити собі протези. Взагалі, це затягує, на змаганнях вирують позитивні емоції. І краще ветеранам війни ці емоції проявляти на спортивних майданчиках, ніж десь у генделиках та «наливайках». Приходьте хлопці, спілкуйтеся, займайтеся спортом наскільки це можливо і це вам допоможе! Кожен, хто вийшов на старт або відбіркових турнірів, або потрапивши до збірної — він вже переможець.

Позаяк наразі я є військовослужбовцем, то поки мені складно займатися питаннями розвитком ветеранського спорту у Кременчуці. Про плани, як можна залучити більше ветеранів до адаптивних видів спорту краще розповість мій побратим. Лише зауважу, що це дуже потрібна справа, яка дає мотивацію тим ветеранам, які мають якісь вади зі здоров’ям.

Роман Романов: Плани у нас грандіозні. Хотілося б, щоб наша міська влада допомагала нам у їх реалізації. Вважаю, що Кременчук може виділити на це потрібні ресурси, виділити приміщення, створити організацію, яка би піклувалася ветеранами та інвалідами війни.

Коли збираються побратими, вони можуть поговорити між собою про те, про що з іншими людьми їм говорити важко. Та й навряд чи ці сторонні люди їх зрозуміють.

А побратим побратима завжди зрозуміє та підтримає. Після того, як я потрапив на відбірковий турнір, я зрозумів, що в житті є дуже багато цікавих справ, якими варто займатися. І одне з них — це спорт. Та ж стрільба з лука — вона настільки затягує, настільки це цікаво… Тому хочеться створити структуру, яка б допомагала ветеранам війни, їхнім сім’ям, дітям. Після війни у нас буде дуже багато людей, які потребуватимуть цієї підтримки. І це потрібно громаді, щоб направити енергію ветеранів, яка у них після війни залишиться та може бути дещо негативною, у спорт. Щоб ветерани війни знаходили себе у спорті, допомагали один одному, та не займалися чимось негативним на вулицях.

Тому будемо створювати, організацію, свою команду — так, як це є у Кривому Рогу. Там адміністрація дуже допомагає розвитку ветеранського спорту. У Сумах, Чернігові — так само. Там також місцева влада підтримує ветеранський спортивний рух. Виділяють приміщення, тренажери, тренерів — і ветерани демонструють гарні результати.

І ми теж хочемо створити у Кременчуці команду з ветеранів війни та почати займатися доброю справою.

— Чи потрібна вам допомога у реалізації цих планів та від кого ви сподіваєтесь її отримати?

Роман Романов: Допомога потрібна. Сподіваємося її отримати від міського голови, комітету молоді та спорту, від ветеранських організацій, які створені у Кременчуці. Хочеться, щоб допомогли нам у цій справі по максимуму…

— Дякуємо вам за вашу мужність, сміливість і патріотизм! І дивуємося силі вашого духу. Займатися спортом, виборювати призові місця, захищати честь України на міжнародних спортивних змаганнях, маючи серйозні вади здоров’я — таке, мабуть, може не кожний. Бажаємо вам успіхів, як у спорті, так і у здійсненні ваших планів щодо розвитку ветеранського спорту в Кременчуці. Слава Україні!

Євгеній Кірейонок: Героям Слава! «Тримаємо кулачки» за Рому. 10 січня буде оголошений склад збірної України, яка поїде до США на змагання з адаптивних видів спорту «United States Air Force Trials 2024». Рома, тебе там чекають!

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Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», Роман Романов не потрапив до основного складу національної збірної України на міжнародні змагання «United States Air Force Trials 2024». Проте, його зарахували до резервного складу, і тому шанс поїхати у лютому на змагання у нього залишаються. А більше надії він покладає на більш масштабні змагання з адаптивних видів спорту ветеранів війни з інвалідністю, які пройдуть у США восени.

— Буду готуватися до тих змагань. Там будуть ветерани з усіх родів військ та багатьох країн світу. Хочу помірятися силами з американськими «морськими котиками». Буду тренуватися, — заявив він.

Ветеран також повідомив редакцію, що мав зустріч з директором департаменту молоді і спорту Кременчуцької міської ради Олегом Медведенком та знайшов у нього повне розуміння ініціативи щодо розвитку ветеранського спорту та готовність допомагати в їх реалізації.

— Мені пообіцяли допомогу. Тож гадаю, що у Кременчуці буде розвиватися ветеранський спорт і буде створена спортивна команда з ветеранів війни, — резюмував Роман Романов.