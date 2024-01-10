У ювілей відзначили грамотою: найдосвідченішого відеооператора міста привітали у Кременчуцькій РВА

Свій 65-й день народження найстарший та відомий багатьом кременчужанам відеооператор телекомпанії «Візит» Григорій Бабенко зустрів на робочому місці — прийшов знімати репортаж на брифінг до начальника Кременчуцької РВА.
Олег Лєднік, разом з головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським, привітали ювіляра з Днем народження, відзначили його високий професіоналізм та вручили почесну грамоту.
Григорій Бабенко розповів, що першу зйомку зробив на День пожежника 29 січня 1995 року. І цього січня буде вже 29 років, як він працює на телекомпанії «Візит». Залишати улюблену роботу не планує.
На прохання розповісти про цікавий випадок у своїй професійній діяльності, він згадав про ситуацію, яка виникла багато років тому — у середині 90-х років минулого сторіччя, коли футбольна команда «Кремінь» грала з київським «Динамо» у вищій лізі.
Він зазначив, що вочевидь, молодий оператор «Прем’єра» переплутав його з тренером однієї з футбольних команд.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» вітає ювіляра і бажає йому здоров’я, творчого натхнення та провести ще багато років на улюбленій роботі.
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