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Кременчук

У ювілей відзначили грамотою: найдосвідченішого відеооператора міста привітали у Кременчуцькій РВА

Вчора, 21:01 Переглядів: 200


 

Григорій Бабенко працює на телеканалі «Візит» вже 29 років і залишати професію не планує 

Свій 65-й день народження найстарший та відомий багатьом кременчужанам відеооператор телекомпанії «Візит» Григорій Бабенко зустрів на робочому місці — прийшов знімати репортаж на брифінг до начальника Кременчуцької РВА.

Олег Лєднік, разом з головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським, привітали ювіляра з Днем народження, відзначили його високий професіоналізм та вручили почесну грамоту.

 

Григорій Бабенко розповів, що першу зйомку зробив на День пожежника 29 січня 1995 року. І цього січня буде вже 29 років, як він працює на телекомпанії «Візит». Залишати улюблену роботу не планує.

На прохання розповісти про цікавий випадок у своїй професійній діяльності, він згадав про ситуацію, яка виникла багато років тому — у середині 90-х років минулого сторіччя, коли футбольна команда «Кремінь» грала з київським «Динамо» у вищій лізі.

— Після гри я записував інтерв’ю з Валерієм Лобановським і Григорієм Суркісом. А у Кременчуці тоді була ще одна телекомпанія «Прем’єр». Їхній оператор запізнився на це інтерв’ю і, коли я вже закінчив знімати, підходить до мене та підсовує мікрофон та просить розповісти щось про гру футбольних команд. Тут у мене стався ступор, — розповів Григорій Бабенко.

Він зазначив, що вочевидь, молодий оператор «Прем’єра» переплутав його з тренером однієї з футбольних команд.

 

— Телебачення — це, мабуть, як наркотик. Як затягнуло, так і не відпускає. Дай боже, щоб у кожного був такий гарний «наркотик» на роботі, — доброзичливо висловився ветеран «Візиту».

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вітає ювіляра і бажає йому здоров’я, творчого натхнення та провести ще багато років на улюбленій роботі.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА візит телеканал оператор ювілей
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