Горішньоплавнівські школярі побачили виробництво високоякісного концентрату компанією Ferrexpo

Понад 20 учнів профільного класу Ferrexpo, що діють на базі горішньоплавнівської СЗОШ № 5 у рамках проєкту «Старт у професійне майбутнє», відвідали дробильно-збагачувальну фабрику (ДЗФ) Полтавського ГЗК.
Висококваліфіковані фахівці структурного підрозділу показали технологічний процес, продемонстрували роботу сучасного обладнання та принцип дії технологій дроблення і збагачення, а також магнітної сепарації. Звернули увагу на умови та безпеку праці.
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