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Горішньоплавнівські школярі побачили виробництво високоякісного концентрату компанією Ferrexpo

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 127 Новини компаній

Звернули увагу на умови та безпеку праці

Понад 20 учнів профільного класу Ferrexpo, що діють на базі горішньоплавнівської СЗОШ № 5 у рамках проєкту «Старт у професійне майбутнє», відвідали дробильно-збагачувальну фабрику (ДЗФ) Полтавського ГЗК.
Висококваліфіковані фахівці структурного підрозділу показали технологічний процес, продемонстрували роботу сучасного обладнання та принцип дії технологій дроблення і збагачення, а також магнітної сепарації. Звернули увагу на умови та безпеку праці.

— Вже відвідували класом оглядовий майданчик з видом на кар’єр Полтавського ГЗК, але сьогодні на ДЗФ теж дуже цікаво. Переробка руди не менш захопливий процес, ніж її видобуток, і бачити це на власні очі — вражаюче. По суті, це місце, де видобуту руду дроблять у величезних дробарках, подрібнюють та збагачують, перетворюючи на залізорудний концентрат. Найбільше мене вразив найбільший в Україні млин виробництва компанії Metso, встановлений у секції № 9, — поділилася після екскурсії враженнями Анна Зінченко, учениця 10 класу Ferrexpo.
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Автор: Аліса Котова
Теги: профорієнтація
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