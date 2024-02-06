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Кременчук, Здоров'я

Де у Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 254

 

Адреси та графік роботи

У Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За якими адресами можна пройти обстеження:

Кременчуцька міська лікарня «Правобережна». Адреса: вул. Лікаря Бончука, 9, кабінет 478.

  • Графік роботи: по буднях з 8:00 до 14:00.
  • Телефон реєстратури: 067-350-14-30.

Консультативно-діагностичний центр Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Адреса: проспект Лесі Українки, 80, кабінет 107.

  • Графік роботи: по буднях з 8:00 до 18:00.
  • Телефон кол-центру: 063-337-91-20, 063-337-91-21, 063-201-39-70.

Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського. Адреса: вул. Лікаря Богаєвського, 60/1, рентгенологічний кабінет.

  • Графік роботи: по буднях з 8:00 до 16:00.
  • Телефон для запису: 067-801-40-58.

Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Адреса: проспект Полтавський, 40, кабінет 404.

  • Графік роботи: по буднях з 8:00 до 14:00.
  • Телефон реєстратури: 0536-75-87-59, 067-746-27-69.

Лікарня «Придніпровська». Адреса: вул. Юрія Руфа, 12, кабінет 25.

  • Графік роботи: по буднях з 8:00 до 14:00.
  • Телефон реєстратури: 0536-75-61-28, 067-389-52-00.

Консультативно-діагностичний центр Кременчуцької міської дитячої лікарні. Адреса: вул. Лікаря Парнети, 16, кабінет 66.

  • Графік роботи: по буднях з 8:00 до 18:00.
  • Телефон: 098-519-43-24.

Також Кременчужани можуть отримати рентгенологічне обстеження у відділенні екстреної медичної допомоги за направленням лікарів травматологічного пункту цілодобово за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2, кабінет 4.

Нагадаємо, що влітку, у Кременчуці відкрили травматологічне відділення у лікарні «Кременчуцька».

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Автор: Дарія Згура
Теги: рентген обстеження Кременчук лікарні
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