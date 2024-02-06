Де у Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря

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Адреси та графік роботи

У Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради. За якими адресами можна пройти обстеження: Кременчуцька міська лікарня «Правобережна». Адреса: вул. Лікаря Бончука, 9, кабінет 478. Графік роботи: по буднях з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 067-350-14-30. Консультативно-діагностичний центр Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Адреса: проспект Лесі Українки, 80, кабінет 107. Графік роботи: по буднях з 8:00 до 18:00.

Телефон кол-центру: 063-337-91-20, 063-337-91-21, 063-201-39-70. Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського. Адреса: вул. Лікаря Богаєвського, 60/1, рентгенологічний кабінет. Графік роботи: по буднях з 8:00 до 16:00.

Телефон для запису: 067-801-40-58. Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Адреса: проспект Полтавський, 40, кабінет 404. Графік роботи: по буднях з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0536-75-87-59, 067-746-27-69. Лікарня «Придніпровська». Адреса: вул. Юрія Руфа, 12, кабінет 25. Графік роботи: по буднях з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0536-75-61-28, 067-389-52-00. Консультативно-діагностичний центр Кременчуцької міської дитячої лікарні. Адреса: вул. Лікаря Парнети, 16, кабінет 66. Графік роботи: по буднях з 8:00 до 18:00.

Телефон: 098-519-43-24. Також Кременчужани можуть отримати рентгенологічне обстеження у відділенні екстреної медичної допомоги за направленням лікарів травматологічного пункту цілодобово за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2, кабінет 4. Нагадаємо, що влітку, у Кременчуці відкрили травматологічне відділення у лікарні «Кременчуцька».

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