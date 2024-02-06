Де у Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря

У Кременчуці можна зробити безоплатний рентген за електронним направленням лікаря. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Кременчуцька міська лікарня «Правобережна». Адреса: вул. Лікаря Бончука, 9, кабінет 478.
Консультативно-діагностичний центр Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Адреса: проспект Лесі Українки, 80, кабінет 107.
Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського. Адреса: вул. Лікаря Богаєвського, 60/1, рентгенологічний кабінет.
Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Адреса: проспект Полтавський, 40, кабінет 404.
Лікарня «Придніпровська». Адреса: вул. Юрія Руфа, 12, кабінет 25.
Консультативно-діагностичний центр Кременчуцької міської дитячої лікарні. Адреса: вул. Лікаря Парнети, 16, кабінет 66.
Також Кременчужани можуть отримати рентгенологічне обстеження у відділенні екстреної медичної допомоги за направленням лікарів травматологічного пункту цілодобово за адресою: вул. Лікаря Парнети, 2, кабінет 4.
Нагадаємо, що влітку, у Кременчуці відкрили травматологічне відділення у лікарні «Кременчуцька».
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