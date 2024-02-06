Законопроєкт про мобілізацію: які обмеження пропонують ввести для чоловіків за кордоном

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

Уряд хоче змусити українських громадян призовного віку, що знаходяться за кордоном, стати на військовий облік в консульських установах України

В оновленій версії законопроєкту про мобілізацію №10449, який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня, пропонується ввести деякі обмеження для українських громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Метою цих обмежень є постановка на військовий облік військовозобов’язаних, які наразі перебувають за межами України.

У законопроєкті зокрема передбачається, що в період дії воєнного стану громадяни України віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або поліціянта, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі та на пунктах пропуску через державний кордон.

Які права військовозобов’язаних українців за кордоном хочуть обмежити

Законопроєкт передбачає обов’язок громадян, які виїхали за кордон, стати там на військовий облік протягом 30 днів після того, як Кабмін ухвалить відповідну постанову. Такі громадяни отримають право «на безперешкодний в'їзд-виїзд з України». Перш за все це стосується тих, хто мав право на відстрочку й дозвіл ТЦК на виїзд за кордон.

Щоб досягти цієї мети пропонується будь-які консульські дії у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років здійснюватимуться тільки за умови наявності у них військово-облікових документів. Зокрема, оформлення внутрішнього та закордонного паспортів.

Винятком буде лише оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, оформлення спадщини та вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Нагадаємо, до повноважень консульських установ за кордоном належать захист прав і майнових інтересів українських фізичних і юридичних осіб, які тимчасово або постійно проживають за межами України.

Зокрема, оформлення закордонного та внутрішнього паспортів, продовження строку дії закордонного паспорта, отримання готового паспорта, тимчасовий та постійний консульський облік.

А також низка нотаріальних питань: посвідчення довіреностей, заява-дозвіл на перетин кордону неповнолітнім, засвідчення відповідності оригіналам копій документів, засвідчення справжності підпису на заяві тощо. А також, реєстрація народження дитини, громадянства дитини, оформлення паспорта дитини.

Тож, у разі ухвалення законопроєкту у такому вигляді Верховною Радою та підписання Президентом України, оформлення більшості цих документів українцями чоловічої статі віком від 18 до 60 років стане неможливим без наявності військово-облікових документів та перебування на військовому обліку.