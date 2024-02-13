Воїн-лісівник з Полтавщини отримав «Золотого хреста»

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Працівник філії «Полтавське лісове господарство» Артем Кашуба отримав «Золотий хрест» від колишнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із телеграм-каналу держпідприємства «Ліси України».

Родом військовослужбовець із Котелевщини, до початку повномасштабної війни працював вальником у Рублівському лісництві. Нині Артем уже майже два роки на фронті, служить сержантом у мінометному батальйоні, воює на Донеччині.

Нагрудний знак «Золотий хрест» — одна з відзнак Головнокомандувача ЗСУ. Її вручають особам рядового і сержантського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Нагадаємо, 1 лютого у Кременчуцькій райвійськадміністрації «Золотий Хрест» вручили учаснику АТО та війни з Росією Богдану Тонкошкуру.