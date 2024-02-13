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Полтавщина, Війна, Люди

Воїн-лісівник з Полтавщини отримав «Золотого хреста»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 191

 

Військовий із початку повномасштабного вторгнення захищає територіальну цілісність України

Працівник філії «Полтавське лісове господарство» Артем Кашуба отримав «Золотий хрест» від колишнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із телеграм-каналу держпідприємства «Ліси України».

Родом військовослужбовець із Котелевщини, до початку повномасштабної війни працював вальником у Рублівському лісництві. Нині Артем уже майже два роки на фронті, служить сержантом у мінометному батальйоні, воює на Донеччині.

 

Нагрудний знак «Золотий хрест» — одна з відзнак Головнокомандувача ЗСУ. Її вручають особам рядового і сержантського складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Нагадаємо, 1 лютого у Кременчуцькій райвійськадміністрації «Золотий Хрест» вручили учаснику АТО та війни з Росією Богдану Тонкошкуру.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: телеграм-канал «Ліси України»
Теги: Полтавщина Котельва лісництво військовий нагородження Золотий хрест
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