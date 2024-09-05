Жителя Полтавського району позбавили волі на 8 років за смертельне побиття знайомого

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 139

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури 29-річного жителя Полтавського району визнано винним та засуджено на 8 років.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури

У жовтні 2022 року чоловік перебував у гостях в свого знайомого полтавця. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між ними виникла сварка, у ході якої гість побив господаря оселі. Через два місяці від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

Засуджений відбуватиме покарання за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Свою вину у скоєнні злочину він визнав.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.