У Полтаві розібрали завали зруйнованої будівлі Інституті зв'язку - ДСНС

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Загинули 55 людей, травмовані – 328, у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації

Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої будівлі закладу в Полтаві. Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. Російська атака забрала життя 55 людей.

Про це повідомили в ДСНС України. Ще 328 людей отримали поранення.

До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників

Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл.

Про те, що аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Полтаві завершили повідомив також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- Загинули 55 людей, травмовані – 328. Нині у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 – у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно. Швидкого одужання постраждалим. Світла пам'ять усім, хто загинув. Ворог буде покараний, - написав він.

Нагадаємо, раніше в. о. голови Полтавської міськради Катерина Ямщикова повідомила у своєму телеграм-каналі, що

комунальні служби Полтави завершили розбір завалів на місці ракетного удару у Полтаві. Вони працювали на місці ракетного удару як вдень, так і вночі під патронатом Державної служби надзвичайних ситуацій. Загалом було задіяно 79 працівників та 15 одиниць техніки (екскаватор, вантажні автомобілі, вишки).

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляли, що рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття, а пошуково-рятувальні роботи тривають і надалі з урахуванням безпекової складової.

Учора начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують. Раніше Пронін повідомив, що 65 осіб мають важкі поранення, 146 — середньої тяжкості, а 87 — легкі.

Ракетний удар у Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв'язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття.

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:

0505052959 гаряча лінія Департаменту охорони здоров’я;

телефони приймальних відділень

0660814276; 0532607185; 0532512095; 0532609716; 0532565946.