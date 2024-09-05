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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція зупинила двох водіїв напідпитку, які вже були позбавлені прав за керування автівкою у стані сп’яніння

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 72

 

Правопорушників відсторонили від керування та склали адмінпротоколи по двом статтям КУпАП

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти водіїв, які позбавлені права керування автомобілем, але попри заборону сідають за кермо.

Про це повідомили на сторінці поліції у Fасеbook.

— Сьогодні патрульні зупинили 2-х керманичів, які позбавлені судом права керування транспортними засобами через нетверезе водіння. Під час спілкування патрульні виявили ознаки сп’яніння в обох водіїв, — йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали на водіїв протоколи за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, повторно протягом року) за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.

— Дотримуйтесь ПДР, сідайте за кермо, маючи з собою всі необхідні документи, та у жодному разі не кермуйте у стані спʼяніння! – закликають правоохоронці.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій Кременчук
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