У Кременчуці поліція зупинила двох водіїв напідпитку, які вже були позбавлені прав за керування автівкою у стані сп’яніння

Патрульна поліція Кременчука продовжує виявляти водіїв, які позбавлені права керування автомобілем, але попри заборону сідають за кермо.
Про це повідомили на сторінці поліції у Fасеbook.
Поліцейські склали на водіїв протоколи за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, повторно протягом року) за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування.
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