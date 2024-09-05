Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 57

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 6 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

пров. Правобережний, 12;

вул. Східна, 16А;

вул. Шкільна, 13/10-17;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

пр. Тупіковий, 1-7;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

просп. Полтавський, 5-44/2;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Льва Євселевського, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородський, 2-11;

вул. Переяславська, 108-116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18;

туп. 1-й Хорольський - туп. 7-й Хорольський;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-143/6;

пров. Арсенальний, 13-62;

проїзд Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117. З 8.00 до 18.00 пров. Літературний, 3, 5;

вул. Івана Приходька, 11-25. З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 6.00 до 18.00 вул. Великокохнівська, 12-28А;

проїзд Великокохнівський, 1-61.

Поділитись новиною



