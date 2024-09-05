Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 6 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- пров. Правобережний, 12;
- вул. Східна, 16А;
- вул. Шкільна, 13/10-17;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Льва Євселевського, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородський, 2-11;
- вул. Переяславська, 108-116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18;
- туп. 1-й Хорольський - туп. 7-й Хорольський;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-143/6;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117.
З 8.00 до 18.00
- пров. Літературний, 3, 5;
- вул. Івана Приходька, 11-25.
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- проїзд Великокохнівський, 1-61.
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