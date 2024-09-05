Завтра, 6 вересня, графік погодинних відключень на Полтавщині буде діятиме протягом усього дня

У п’ятницю, 6 вересня, у Кременчуці та на Полтавщині графік погодинного відключення світла буде діятиме протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Полтаваобленерго».
Вимикатимуть світло споживачам за графіками
з 00.00 до 24.00 - 1 черга (обсяг розвантаження 40МВт)
Ознайомитися з ним можна за посиланням.
Перелік адрес ТУТ.
Нагадаємо, завтра, 6 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
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