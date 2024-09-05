Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

Грошова допомога на оренду житла: встигніть отримати виплати

Вчора, 20:13 Переглядів: 178

Допомогу можуть оформити вразливі групи переселенців

Благодійний фонд «Карітас. Полтава» оголосив про видачу нової грошової допомоги для українців. Виплати передбачені на оренду житла протягом пів року для вразливих верств населення з Полтавщини.

Грошова допомога на оренду житла протягом шести місяців надається внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус менш ніж 30 днів тому, та зареєстрованих у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій або Кобеляцькій територіальних громадах.

При цьому обов’язково потрібно потрапляти хоча б під одну з категорій уразливості:

  • особа з інвалідністю;
  • особа з тяжким захворюванням;
  • самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного або двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;
  • багатодітні сім’ї (троє чи більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми віком до 3-х років.

При цьому дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць.

Також домогосподарство не повинне отримувати грошову допомогу від інших організацій.

Для отримання виплат необхідно пред’явити оригінали:

  • паспорти;
  • реєстраційного номера платника податків;
  • довідку ВПО;
  • довідку, що підтверджує категорію вразливості;
  • довідку ОК-5 чи ОК-7;
  • рахунок IBAN.

Для отримання грошової допомоги потрібно звертатися до робочих днів за телефоном: 0503464692.

Раніше ми писали, що Карітас Полтава надає грошову допомогу на придбання дров. Хто може отримати

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Карітас допомога оренда житла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх