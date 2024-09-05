Грошова допомога на оренду житла: встигніть отримати виплати

Вчора, 20:13 Переглядів: 178

Благодійний фонд «Карітас. Полтава» оголосив про видачу нової грошової допомоги для українців. Виплати передбачені на оренду житла протягом пів року для вразливих верств населення з Полтавщини.

Грошова допомога на оренду житла протягом шести місяців надається внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус менш ніж 30 днів тому, та зареєстрованих у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій або Кобеляцькій територіальних громадах.

При цьому обов’язково потрібно потрапляти хоча б під одну з категорій уразливості:

особа з інвалідністю;

особа з тяжким захворюванням;

самотня особа старшого віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного або двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім’ї (троє чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми віком до 3-х років.

При цьому дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць.

Також домогосподарство не повинне отримувати грошову допомогу від інших організацій.

Для отримання виплат необхідно пред’явити оригінали:

паспорти;

реєстраційного номера платника податків;

довідку ВПО;

довідку, що підтверджує категорію вразливості;

довідку ОК-5 чи ОК-7;

рахунок IBAN.

Для отримання грошової допомоги потрібно звертатися до робочих днів за телефоном: 0503464692.

Раніше ми писали, що Карітас Полтава надає грошову допомогу на придбання дров. Хто може отримати