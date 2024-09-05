Грошова допомога на оренду житла: встигніть отримати виплати

Благодійний фонд «Карітас. Полтава» оголосив про видачу нової грошової допомоги для українців. Виплати передбачені на оренду житла протягом пів року для вразливих верств населення з Полтавщини.
Грошова допомога на оренду житла протягом шести місяців надається внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус менш ніж 30 днів тому, та зареєстрованих у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій або Кобеляцькій територіальних громадах.
При цьому обов’язково потрібно потрапляти хоча б під одну з категорій уразливості:
При цьому дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 6318 гривень на місяць.
Також домогосподарство не повинне отримувати грошову допомогу від інших організацій.
Для отримання виплат необхідно пред’явити оригінали:
Для отримання грошової допомоги потрібно звертатися до робочих днів за телефоном: 0503464692.
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