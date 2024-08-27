Карітас Полтава надає грошову допомогу на придбання дров. Хто може отримати

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 186

Карітас Полтава за підтримки CRS розпочинає проєкт надання фінансової допомоги ВПО або місцевим жителям, житло яких постраждало від російського вторгнення в Полтавській області на придбання дров на зимовий період 2024/25 р.

Для отримання грошей на купівлю дров внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус після 24 лютого 2024 року та проживають в Опішнянській або Скороходівській територіальних громадах Полтавської області, потрібно потрапляти хоча б під один критерій вразливості:

Особа з інвалідністю (1,2 групи та інвалідність з дитинства)

Особа має важке захворювання

Самотні люди поважного віку (60+)

Самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей.

Багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей)

Вагітні жінки, матері з дітьми до 3-х років.

Місцеві жителі, чиє житло постраждало від воєнних дій, повинні мати відповідний документ.

Мобільна бригада фонду протягом двох днів реєструватиме на отримання виплат на компенсацію за дрова. Реєстрація проходитиме:

28 серпня з 10.00 — с. Опішня, вул. Перемоги, 3.

29 серпня з 10.00 — смт Скороходове, вул. Софіївська, 36.

Телефон для довідок: 0503864489.

Як повідомляє Карітас, при собі потрібно мати оригінали:

паспорта;

реєстраційного номера платника податків;

довідки ВПО;

рахунку IBAN;

документів, що підтверджують категорію вразливості;

довідки про пічне опалення, квитанції про оплату комунальних послуг;

довідки про доходи (ОК5, ОК7).

Місцеві жителі з пошкодженими будинками, які постраждали від російської агресії повинні мати:

документ що підтверджує факт пошкодженого майна

документ, підтверджуючий категорію вразливості

Є обмеження на отримання допомоги: