Карітас Полтава надає грошову допомогу на придбання дров. Хто може отримати

Реєстрація на отримання фінансової допомоги триватиме протягом двох днів
Карітас Полтава за підтримки CRS розпочинає проєкт надання фінансової допомоги ВПО або місцевим жителям, житло яких постраждало від російського вторгнення в Полтавській області на придбання дров на зимовий період 2024/25 р.
Для отримання грошей на купівлю дров внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус після 24 лютого 2024 року та проживають в Опішнянській або Скороходівській територіальних громадах Полтавської області, потрібно потрапляти хоча б під один критерій вразливості:
Місцеві жителі, чиє житло постраждало від воєнних дій, повинні мати відповідний документ.
Мобільна бригада фонду протягом двох днів реєструватиме на отримання виплат на компенсацію за дрова. Реєстрація проходитиме:
28 серпня з 10.00 — с. Опішня, вул. Перемоги, 3.
29 серпня з 10.00 — смт Скороходове, вул. Софіївська, 36.
Телефон для довідок: 0503864489.
Як повідомляє Карітас, при собі потрібно мати оригінали:
Місцеві жителі з пошкодженими будинками, які постраждали від російської агресії повинні мати:
Є обмеження на отримання допомоги:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.