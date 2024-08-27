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Карітас Полтава надає грошову допомогу на придбання дров. Хто може отримати

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 186

Реєстрація на отримання фінансової допомоги триватиме протягом двох днів

Карітас Полтава за підтримки CRS розпочинає проєкт надання фінансової допомоги ВПО або місцевим жителям, житло яких постраждало від російського вторгнення в Полтавській області на придбання дров на зимовий період 2024/25 р.

Для отримання грошей на купівлю дров внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус після 24 лютого 2024 року та проживають в Опішнянській або Скороходівській територіальних громадах Полтавської області, потрібно потрапляти хоча б під один критерій вразливості:

  • Особа з інвалідністю (1,2 групи та інвалідність з дитинства)
  • Особа має важке захворювання
  • Самотні люди поважного віку (60+)
  • Самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей.
  • Багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей)
  • Вагітні жінки, матері з дітьми до 3-х років.

Місцеві жителі, чиє житло постраждало від воєнних дій, повинні мати відповідний документ.

Мобільна бригада фонду протягом двох днів реєструватиме на отримання виплат на компенсацію за дрова. Реєстрація проходитиме:

28 серпня з 10.00 — с. Опішня, вул. Перемоги, 3.

29 серпня з 10.00 — смт Скороходове, вул. Софіївська, 36.

Телефон для довідок: 0503864489.

Як повідомляє Карітас, при собі потрібно мати оригінали:

  • паспорта;
  • реєстраційного номера платника податків;
  • довідки ВПО;
  • рахунку IBAN;
  • документів, що підтверджують категорію вразливості;
  • довідки про пічне опалення, квитанції про оплату комунальних послуг;
  • довідки про доходи (ОК5, ОК7).

Місцеві жителі з пошкодженими будинками, які постраждали від російської агресії повинні мати:

  • документ що підтверджує факт пошкодженого майна 
  • документ, підтверджуючий категорію вразливості

Є обмеження на отримання допомоги:

  • Домогосподарство отримувало аналогічну допомогу від інших організацій
  • Тільки для ВПО зареєстрованих після 24.02.2022 року.
  • Дохід на кожного члена родини не перевищує 6200 грн.
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Лісгоспи Полтавщини почали продавати дрова: які ціни та де купити

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Каритас допомога дрова
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