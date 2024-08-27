Де в середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:01
Переглядів: 1
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 28 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- 29 вересня, 8, 10/24
- вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33
- вул. Лейтенанта Покладова, 1А, 6/20-24/40
- вул. Небесної Сотні, 27Б, 27В
- вул. Софіївська, 75
- вул. Майора Борищака, 6/20, 9
- вул. Соборна, 3, 5/9
- вул. Ігоря Сердюка, 4, 4/11
- пров. 1-й Деповський
- туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський
- вул. Богуна
- пров. Вагонний
- вул. Господарська
- пров. Господарський
- пров. Динамівський
- вул. Дружинницька
- вул. І. Багряного
- вул. І. Дзюби
- вул. Льва Орнштейна
- вул. М. Кривоноса
- пров. Малокохнівський
- пров. М. Примаченко
- М. Сціборського
- вул. Панаса Мирного
- пров. Панаса Мирного
- вул. Паризька
- пров. Парковий
- пров. Південний
- вул. Рєпіна
- пров. Спартаківський
- пров. Ударний
- пров. Фізкультурний
- пров. Фруктовий
- вул. Капітана Мовчана
- пров. Шосейний
- вул. Щаслива.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Деповський, 3-8
- туп. 2-й Деповський, 3-7
- вул. Велика набережна, 1-9
- пров. Веселий, 16
- вул. Деповська, 1-57
- вул. Запорізька, 7-12
- вул. Зинаїди Тулуб, 24А
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54
- вул. Редутна, 27-48А
- пров. Сковороди, 2-8
- пров. Столярний, 32-57
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115
- вул. Мєчнікова, 3-10
- вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71
- пров. Новогеоргієвський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- туп. 1-й Парковий, 3-8
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- вул. Вагонна, 10-32
- пров. Деповський, 1-23
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- вул. Вадима Пугачова, 45, 47, 49, 53, 55/1, 55А, 55Б
- б-р Автокразівський, 65
- вул. Миру, 7, 9А
- вул. Миколи Татарулі, 78
- вул. Вітчизняна, 5, 6, 7, 8
- вул. Гійома Боплана, 77-92
- вул. Кооперативна, 1-28/75
- пров. Луговий, 17-19
- пр-д Луговий, 10-15
- вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83
- вул. Михайлівська, 3-13
- пров. Михайлівський, 17-32
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- вул. Республіканська, 98-138
- вул. Військова, 1/37-15
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29
- вул. Деповська, 56-63/5
- вул. Миколи Кучми, 43-72
- вул. Редутна, 77/2,87/26
- пров. Редутний, 10-29
- пров. Столярний, 20-39
- пров. Господарський, 7-12
- пр. Зерновий, 2/18-8/7
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- вул. Льва Орнштейна, 7-30
- пр-д Польський, 5-14/1
- вул. Катерини Білокур, 2-31
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.