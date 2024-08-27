Де в середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 28 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 29 вересня, 8, 10/24

вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33

вул. Лейтенанта Покладова, 1А, 6/20-24/40

вул. Небесної Сотні, 27Б, 27В

вул. Софіївська, 75

вул. Майора Борищака, 6/20, 9

вул. Соборна, 3, 5/9

вул. Ігоря Сердюка, 4, 4/11

пров. 1-й Деповський

туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський

вул. Богуна

пров. Вагонний

вул. Господарська

пров. Господарський

пров. Динамівський

вул. Дружинницька

вул. І. Багряного

вул. І. Дзюби

вул. Льва Орнштейна

вул. М. Кривоноса

пров. Малокохнівський

пров. М. Примаченко

М. Сціборського

вул. Панаса Мирного

пров. Панаса Мирного

вул. Паризька

пров. Парковий

пров. Південний

вул. Рєпіна

пров. Спартаківський

пров. Ударний

пров. Фізкультурний

пров. Фруктовий

вул. Капітана Мовчана

пров. Шосейний

вул. Щаслива. З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. 2-й Деповський, 3-7

вул. Велика набережна, 1-9

пров. Веселий, 16

вул. Деповська, 1-57

вул. Запорізька, 7-12

вул. Зинаїди Тулуб, 24А

вул. Миколи Кучми, 1/4-54

вул. Редутна, 27-48А

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 32-57

вул. Олексія Древаля, 96/2-115

вул. Мєчнікова, 3-10

вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71

пров. Новогеоргієвський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

вул. Щаслива, 2-40

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

туп. 1-й Парковий, 3-8

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

вул. Вагонна, 10-32

пров. Деповський, 1-23

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

пров. Житлобудівниий, 2/34-16

пр. Житлобудівниий, 3-20/11

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

вул. Народних Ополченців, 1-46

пр. Ополченський, 6-14

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

вул. Вадима Пугачова, 45, 47, 49, 53, 55/1, 55А, 55Б

б-р Автокразівський, 65

вул. Миру, 7, 9А

вул. Миколи Татарулі, 78

вул. Вітчизняна, 5, 6, 7, 8

вул. Гійома Боплана, 77-92

вул. Кооперативна, 1-28/75

пров. Луговий, 17-19

пр-д Луговий, 10-15

вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87

вул. Гайдамацька, 46-72, 83

вул. Михайлівська, 3-13

пров. Михайлівський, 17-32

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

вул. Республіканська, 98-138

вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 56-63/5

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Редутна, 77/2,87/26

пров. Редутний, 10-29

пров. Столярний, 20-39

пров. Господарський, 7-12

пр. Зерновий, 2/18-8/7

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18

вул. Льва Орнштейна, 7-30

пр-д Польський, 5-14/1

вул. Катерини Білокур, 2-31

пров. Четвертого Універсалу, 1-8.

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