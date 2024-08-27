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Де в середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 28 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • 29 вересня, 8, 10/24
  • вул. Івана Мазепи, 28, 30, 30А
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16, 33
  • вул. Лейтенанта Покладова, 1А, 6/20-24/40
  • вул. Небесної Сотні, 27Б, 27В
  • вул. Софіївська, 75
  • вул. Майора Борищака, 6/20, 9
  • вул. Соборна, 3, 5/9
  • вул. Ігоря Сердюка, 4, 4/11
  • пров. 1-й Деповський
  • туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський
  • вул. Богуна
  • пров. Вагонний
  • вул. Господарська
  • пров. Господарський
  • пров. Динамівський
  • вул. Дружинницька
  • вул. І. Багряного
  • вул. І. Дзюби
  • вул. Льва Орнштейна
  • вул. М. Кривоноса
  • пров. Малокохнівський
  • пров. М. Примаченко
  • М. Сціборського
  • вул. Панаса Мирного
  • пров. Панаса Мирного
  • вул. Паризька
  • пров. Парковий
  • пров. Південний
  • вул. Рєпіна
  • пров. Спартаківський
  • пров. Ударний
  • пров. Фізкультурний
  • пров. Фруктовий
  • вул. Капітана Мовчана
  • пров. Шосейний
  • вул. Щаслива.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00

  • туп. 1-й Деповський, 3-8
  • туп. 2-й Деповський, 3-7
  • вул. Велика набережна, 1-9
  • пров. Веселий, 16
  • вул. Деповська, 1-57
  • вул. Запорізька, 7-12
  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54
  • вул. Редутна, 27-48А
  • пров. Сковороди, 2-8
  • пров. Столярний, 32-57
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115
  • вул. Мєчнікова, 3-10
  • вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71
  • пров. Новогеоргієвський, 10А
  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
  • пров. Ударний, 2Б-16
  • пров. Фізкультурний, 1А-22
  • вул. Щаслива, 2-40
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • туп. 1-й Парковий, 3-8
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • вул. Вагонна, 10-32
  • пров. Деповський, 1-23
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Гайдамацька, 80
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 1-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • пр. Ополченський, 6-14
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • вул. Вадима Пугачова, 45, 47, 49, 53, 55/1, 55А, 55Б
  • б-р Автокразівський, 65
  • вул. Миру, 7, 9А
  • вул. Миколи Татарулі, 78
  • вул. Вітчизняна, 5, 6, 7, 8
  • вул. Гійома Боплана, 77-92
  • вул. Кооперативна, 1-28/75
  • пров. Луговий, 17-19
  • пр-д Луговий, 10-15
  • вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87
  • вул. Гайдамацька, 46-72, 83
  • вул. Михайлівська, 3-13
  • пров. Михайлівський, 17-32
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
  • вул. Республіканська, 98-138
  • вул. Військова, 1/37-15
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29
  • вул. Деповська, 56-63/5
  • вул. Миколи Кучми, 43-72
  • вул. Редутна, 77/2,87/26
  • пров. Редутний, 10-29
  • пров. Столярний, 20-39
  • пров. Господарський, 7-12
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30
  • пр-д Польський, 5-14/1
  • вул. Катерини Білокур, 2-31
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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