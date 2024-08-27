У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень світла на середу, 28 серпня

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 169

Світло споживачам вимикатимуть по дві черги

У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік погодинних відключень на середу, 28 серпня. Відповідна інформація опублікована на сайті компанії.

Із 00.00 до 23.59 одночасно вимикатимуть світло по дві черги — обсяг розвантаження 80 МВт.

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ. Знайти свою адресу — у переліку.

Нагадаємо, що учора Росія атакувала Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро, ще одна людина постраждала від уламків збитого дрона, який впав на будинок. Через це на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії на всі 10 черг. Потім графіки аварійних відключень світла скасували, натомість застосували погодинні. Але ввечері знову повернулись до превентивних знеструмлень.

Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.

За словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, відключення світла по всій Україні триватимуть тиждень-два за умов відсутності нових атак.