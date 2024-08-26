26 серпня з 13.00 на Полтавщині скасують аварійні знеструмлення та застосують погодинні.
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З 13.00 по 23.59 кількість одночасно застосованих черг — 3 (обсяг розвантаження 120 МВт.)
Нагадаємо, що з ночі Росія атакує Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро. Зранку кременчужани також чули вибухи. Через це на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії на всі 10 черг. А Укрзалізниця ввела резервні тепловози. Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.
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