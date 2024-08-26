Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Зеленський: Це був один з найбільших ударів — більше сотні ракет та близько сотні «шахедів»

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 285

 Є загиблі та поранені

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про масштабну ліквідацію наслідків одного з найбільших російських ударів по Україні. За його словами, це був комбінований удар, що складався з понад сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». Цей напад, як і попередні, був націленим на критичну цивільну інфраструктуру в багатьох регіонах країни — від Харківщини та Києва до Одеси та західних областей.

Унаслідок цього удару є загиблі, а також десятки поранених, яким надається необхідна допомога. Президент висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Багато об'єктів енергетичної інфраструктури зазнали пошкоджень, однак по всій країні вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, щоб повернути електропостачання в усі постраждалі регіони.

Нагадаємо, що з ночі Росія атакує Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро. Зранку кременчужани також чули вибухи. Через це на Полтавщині застосували спочатку аварійні відключення електроенергії, а потім — погодинні. А Укрзалізниця ввела резервні тепловози. Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вибухи ракетний удар БПЛА наслідки атаки енергетика Володимир Зеленський
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх