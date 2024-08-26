Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про масштабну ліквідацію наслідків одного з найбільших російських ударів по Україні. За його словами, це був комбінований удар, що складався з понад сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». Цей напад, як і попередні, був націленим на критичну цивільну інфраструктуру в багатьох регіонах країни — від Харківщини та Києва до Одеси та західних областей.
Унаслідок цього удару є загиблі, а також десятки поранених, яким надається необхідна допомога. Президент висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.
Багато об'єктів енергетичної інфраструктури зазнали пошкоджень, однак по всій країні вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, щоб повернути електропостачання в усі постраждалі регіони.
Нагадаємо, що з ночі Росія атакує Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро. Зранку кременчужани також чули вибухи. Через це на Полтавщині застосували спочатку аварійні відключення електроенергії, а потім — погодинні. А Укрзалізниця ввела резервні тепловози. Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.
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