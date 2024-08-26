Зеленський: Це був один з найбільших ударів — більше сотні ракет та близько сотні «шахедів»

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 285

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про масштабну ліквідацію наслідків одного з найбільших російських ударів по Україні. За його словами, це був комбінований удар, що складався з понад сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». Цей напад, як і попередні, був націленим на критичну цивільну інфраструктуру в багатьох регіонах країни — від Харківщини та Києва до Одеси та західних областей.

Унаслідок цього удару є загиблі, а також десятки поранених, яким надається необхідна допомога. Президент висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Багато об'єктів енергетичної інфраструктури зазнали пошкоджень, однак по всій країні вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, щоб повернути електропостачання в усі постраждалі регіони.