Завтра, 27 серпня, у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться презентація дебютного роману письменниці Катерини Бахтурової «В тіні магнолій». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники бібліотеки.
Авторка книги — переселенка з Херсонщини, наразі проживає у Кременчуці та працює в одній із місцевих бібліотек. Під час заходу вона розповість історію створення книги, відповість на запитання гостей, а також підпише усім бажаючим примірники своєї книги.
Окрім того, під час презентації на відвідувачів чекає можливість виграти книгу Катерини Бахтурової та інші подарунки.
Захід відбудеться у вівторок, 27 серпня, о 15.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.
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