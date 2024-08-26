Кременчужан кличуть до бібліотеки на презентацію роману «В тіні магнолій» (афіша)

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Авторка книги — переселенка з Каховки, яка нині проживає у Кременчуці

Завтра, 27 серпня, у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться презентація дебютного роману письменниці Катерини Бахтурової «В тіні магнолій». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники бібліотеки.

Авторка книги — переселенка з Херсонщини, наразі проживає у Кременчуці та працює в одній із місцевих бібліотек. Під час заходу вона розповість історію створення книги, відповість на запитання гостей, а також підпише усім бажаючим примірники своєї книги.

Окрім того, під час презентації на відвідувачів чекає можливість виграти книгу Катерини Бахтурової та інші подарунки.

Захід відбудеться у вівторок, 27 серпня, о 15.00 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.