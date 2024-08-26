Через ДТП на проспекті Свободи у Кременчуці ускладнений рух — соцмережі

26 серпня на проспекті Свободи в Кременчуці між зупинками КрАЗ і Водоканал сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляють очевидці у соцмережах. Жовтий фургон зіткнувся з легковим автомобілем темного кольору, що призвело до ускладнення руху у другій смузі в напрямку центру міста. На місці події присутні водії обох транспортних засобів. Причини аварії та інформація про постраждалих наразі уточнюються.
Нагадаємо, що у Кременчуці на одному перехресті не працюють світлофори, бо легковик збив опору.
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