Через ДТП на проспекті Свободи у Кременчуці ускладнений рух — соцмережі

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 212

26 серпня на проспекті Свободи в Кременчуці між зупинками КрАЗ і Водоканал сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляють очевидці у соцмережах. Жовтий фургон зіткнувся з легковим автомобілем темного кольору, що призвело до ускладнення руху у другій смузі в напрямку центру міста. На місці події присутні водії обох транспортних засобів. Причини аварії та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Нагадаємо, що у Кременчуці на одному перехресті не працюють світлофори, бо легковик збив опору.