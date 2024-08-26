Морпіх з Полтави Сергій Волинський закликає запровадити «Прапор Надії» на підтримку полонених та зниклих безвісти

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Військовий закликає встановити під державним прапором ще один — чорно-білий — як символ нагадування про полонених

У День Державного прапора, 23 серпня, командир морпіхів із Полтави Сергій Волинський ініціював запровадження соціального проєкту «Прапор Надії» на підтримку усіх полонених та зниклих безвісти. Про це військовий написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Волинський і сам певний час був у полоні — його разом з іншими військовими повернули у вересні 2022 року.

— Цей прапор покликаний стати новим символом боротьби за кожного нашого полоненого. Я пропоную вивішувати чорно-білий прапор під державним прапором на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір символізує неволю, біль та смерть в полоні, а білий — незламну надію на повернення кожного полоненого додому, — пише військовий.

У петиції, яку чоловік створив, зазначено, що цей прапор «залишатиметься на своєму місці доти, доки не буде звільнений останній полонений» як щоденне нагадування та заклик до дій задля звільнення усіх, хто перебуває в полоні.

— Тисячі наших військових та цивільних досі знаходяться в полоні. Ми не можемо про них забути ні на мить, адже військовий потрапляє в полон з однієї причини — захист українського народу та територіальної цілісності держави, — додає Волинський.

За словами військового, подібна ініціатива запроваджена у Сполучених Штатах — там під державним прапором майорить прапор, що нагадує про їхніх полонених та зниклих безвісти.

Прапор на підтримку полонених у США. Фото: Історична Правда

— Проєкт «Прапор Надії» — це не разова акція, а довготривала ініціатива, що створить постійне інформаційне нагадування про полонених як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Ми маємо мобілізувати всі сили на звільнення наших героїв і нагадувати світові, що Україна бореться за кожного свого громадянина, — наголошує військовий.

Наразі петиція опублікована на сайті Офіційного представництва Президента України. Станом на сьогодні вона набрала 23 тис. 117 голосів із 25 тис. необхідних.