Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ, Війна

Морпіх з Полтави Сергій Волинський закликає запровадити «Прапор Надії» на підтримку полонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 199

 

Військовий закликає встановити під державним прапором ще один — чорно-білий — як символ нагадування про полонених

У День Державного прапора, 23 серпня, командир морпіхів із Полтави Сергій Волинський ініціював запровадження соціального проєкту «Прапор Надії» на підтримку усіх полонених та зниклих безвісти. Про це військовий написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Волинський і сам певний час був у полоні — його разом з іншими військовими повернули у вересні 2022 року.

— Цей прапор покликаний стати новим символом боротьби за кожного нашого полоненого. Я пропоную вивішувати чорно-білий прапор під державним прапором на всіх державних установах та ключових громадських місцях. Чорний колір символізує неволю, біль та смерть в полоні, а білий — незламну надію на повернення кожного полоненого додому, — пише військовий.

У петиції, яку чоловік створив, зазначено, що цей прапор «залишатиметься на своєму місці доти, доки не буде звільнений останній полонений» як щоденне нагадування та заклик до дій задля звільнення усіх, хто перебуває в полоні.

— Тисячі наших військових та цивільних досі знаходяться в полоні. Ми не можемо про них забути ні на мить, адже військовий потрапляє в полон з однієї причини — захист українського народу та територіальної цілісності держави, — додає Волинський.

За словами військового, подібна ініціатива запроваджена у Сполучених Штатах — там під державним прапором майорить прапор, що нагадує про їхніх полонених та зниклих безвісти.

Прапор на підтримку полонених у США. Фото: Історична Правда
— Проєкт «Прапор Надії» — це не разова акція, а довготривала ініціатива, що створить постійне інформаційне нагадування про полонених як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Ми маємо мобілізувати всі сили на звільнення наших героїв і нагадувати світові, що Україна бореться за кожного свого громадянина, — наголошує військовий.

Наразі петиція опублікована на сайті Офіційного представництва Президента України. Станом на сьогодні вона набрала 23 тис. 117 голосів із 25 тис. необхідних.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: петиція прапор Сергій Волинський полонені полон
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх