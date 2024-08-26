У Кременчуці горіла фура — постраждав водій

26 серпня о 8.06 на вулиці Давида Кострова у Кременчуці загорілась вантажівка, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.
На місце прибуло одне відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини Кременчука. Рятувальники подали два стволи типу Protek. Пожежу ліквідували о 8.59.
Однак вогонь повністю знищив кабіну автомобіля, передні колеса та 10 м² тенту. Пошкодив також продукцію в кузові. 65-річний водій отримав травми.
Причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
Нагадаємо, що 21 серпня у селі Новоселиця Кременчуцького району перекинулась фура.
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