Завтра на Правобережжі частково не буде води: комунальники ремонтуватимуть водопровід

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 214

Мешканцям Правобережжя радять запастися водою: у вівторок, 27 серпня, на кількох вулицях буде відсутнє водопостачання у зв’язку із ремонтними роботами. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на КП «Кременчукводоканал».

Працівники підприємства будуть міняти запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі в районі вул. Правобережна.

У цей період води не буде за адресами:

вул. Правобережна, буд. 31, 33, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 57/2;

пров. Правобережний, буд. 1А, 4;

вул. Республіканська, буд. 93.

Мешканців закликають заздалегідь зробити запас води, а також попереджають: після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.