Кременчужани — серед переможців літературного конкурсу ім. Івана Франка

Сьогодні, 27 серпня, підбили підсумки Щорічного муніципального літературного конкурсу ім. Івана Франка в Одесі.
Вперше першу премію у номінації «Проза» отримав історико-пригодницький роман «Пливе човен горя повен» кременчужанина, українського письменника і журналіста Володимира Шевченка, очільника Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України.
Також диплом у номінації «Поезія» отримала українська поетка з Кременчука Тетяна Булат за видання «Перлини української душі».
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