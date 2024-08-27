«Вікторія» та «Кремінь» відкладений матч зіграють можливо у кінці листопада

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 96

Гра між «Вікторією» та «Кременем» 26 серпня у Сумах не відбулася через повітряну тривогу

Це мав би бути поєдинок 3 туру чемпіонату у першій лізі. Його початок призначили на 12-у годину дня. Але команди навіть не виходили на поле. У Сумах повітряна тривога була оголошена ще з ночі. Загалом сигнал про небезпеку цього дня у місті та області тривав того дня протягом 15 годин.

І «Вікторія», і «Кремінь» увесь час знаходилися на стадіоні «Ювілейний», щогодини підтверджуючи свою готовність розпочати матч. Близько 14 години, коли повітряну тривогу скасували, колективи розпочали передматчеву розминку, яка тривала протягом півгодини. Більше того — команди вишикувались у центрі поля, виконали гімн, але далі цього справа не пішла. У місті знову пролунав сигнал про повітряну тривогу. Матч навіть не розпочався. Команди знову спустились в укриття.

Так тривало до 17-ї години, а вже після цього було прийнято рішення про перенесення цього матчу з метою дотримання безпеки як для безпосередніх учасників матчу, так і для всіх причетних до його проведення у Сумах.

І в моїй кар’єрі подібне — перенесення матчу — відбулося вперше. Так само вперше таке трапилося і в історії команди «Кремінь», — коментує події 26 вересня головний тренер «Кременя» Ігор Климовський. — Це нонсенс, це не повинно бути у цивілізованому світі. На превеликий жаль, росіяни думають і діють по-іншому. Наша команда дуже ретельно готувалася до матчу, хлопці до Сум їхали з настроєм віддатися грі, показати свої найкращі якості. Так, вони все розуміють, чому і з чиєї вини матч не відбувся. Додому поверталися, звісно, не в кращому настрої.

Тренер «Кременя» Ігор Климовський

До речі, лише в дорозі футболісти «Кременя» провели в сумі 11 годин.

— Чи відомо вже, коли відбудеться відкладений матч? — ставлю ще одне запитання Ігорю Климовському.

Ми це питання почали обговорювати з «Вікторією», ще перебуваючи у Сумах. Зійшлися, що кращим періодом, який має влаштувати обидві команди, буде кінець листопада. Але остаточна дата стане відомою дещо згодом.

У «Кременя» утворилася пауза, яка триватиме до 6 вересня, коли команда проведе гостьовий поєдинок із «Кудрівкою». Крім тренувань, керівництво команди планує зіграти контрольний матч. Але оскільки, за словами Ігоря Климовського, всі команди, з якими би хотілось провести тренувальний матч, в цей період проводять ігри в чемпіонаті, то, швидше за все, біло-голубі зупиняться на варіанті двохсторонки.

На своєму полі «Кремінь» зіграє лише 11 вересня. У гості до кременчуківців приїде київська команда ЮКСА.

Після двох зіграних матчів у першій лізі наддніпрянська команда має одне очко і разом ще з двома — «Металіст 1925» та «Діназ» — ділить в турнірній таблиці групи В 7-9 місця.

Тим часом всі інші полтавські команди свої матчі в чемпіонатах зіграли.

«Олімпія» із Савинець у аматорському чемпіонаті України після виграшу у першому турі на стадіоні в Миргороді у «Авангарда» з Лозової — 3:2 у другому турі грала у Кривому Розі з місцевим «Пенуелем». Гостям довелося відігруватися. І їм це вдалося. Точні удари Андрія Руденка та Ігоря Кошмана принесли «Олімпії» нічию — 2:2.

У другій лізі невдало стартував «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. У третьому турі команда Валерія Куценка приймала на своєму полі «Чернігів». Вирішальний гол господарі пропустили за рахунку 1:1 на четвертій доданій хвилині — з пенальті. Результат — 1:2. «Гірник-Спорт» у групі В на останній сходинці в турнірній таблиці, програвши всі три поєдинки.

Натомість «Полтава» у першій лізі після двох зіграних поєдинків набрала максимум очок і очолює турнірну таблицю у групі В. Команда Володимира Сисенка дуже упевнено в останньому матчу переграла вишгородський «Діназ», який віднедавна взявся тренувати відомий український спеціаліст Олександр Рябоконь. Рахунок матчу — 3:0 на користь «Полтави». Відзначилися Стрельцов, Плахтир та Коцюмака.