У Кременчуці увіковічнять імена ще двох військових — виконком

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На фасаді кременчуцьких будівель встановлять меморіальні таблички на честь двох військових — молодшого сержанта Анатолія Закупця та старшого сержанта Антона Глущенка. Про це стало відомо з рішень виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

Дошку воїну Анатолію Закупцю планують розмістити на фасаді житлового будинку № 75А на вулиці Героїв Маріуполя. З такою ініціативою виступили мешканці будинку. Табличку встановлять коштом бюджету Кременчуцької громади.

Дошку на честь Антона Глущенка встановлять на фасаді будівлі гімназії № 23. Це зроблять коштом ініціаторів — батьків учнів гімназії та адміністрації закладу.

Додамо, що звернення жителів Кременчука щодо встановлення дощок розглянули на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади 7 серпня.