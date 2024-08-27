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В Україні провели успішне випробування української балістичної ракети вітчизняного виробництва

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 208 Коментарів: 1

 

Володимир Зеленський привітав оборонно-промисловий комплекс України з цим досягненням

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне випробування балістичної ракети українського виробництва.

Про це він розповів під час виступу на форумі «Україна 2024. Незалежність», повідомляє АрміяInform.

— Думав, що рано про це говорити, але хотілося, щоб була оцінка нашого суспільства. Було позитивне випробування першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс, — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що жодних деталей цього проєкту розголошувати не може.

— Я хочу подякувати нашим хлопцям. Багато хто не бачить, але я точно бачу, яку далекобійну зброю ви робите, поки ми чекаємо наших партнерів, скільки життів ви зберегли, які ракети нещодавно з’явились, — додав глава держави.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що 24 серпня Україна вперше й успішно застосувала проти Росії нашу нову зброю — ракету-дрон «Паляниця». Майже вся інформація про ракету-дрон «Паляниця» засекречена, але відомо, що на відстані її дії два десятки військових аеродромів РФ і вона запускається з наземної платформи.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: президент Зеленский ракета випробування
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Коментарі: 1

4 585
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:04

А як там грім-2? Чи вільха? 


1 0

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