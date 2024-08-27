В Україні провели успішне випробування української балістичної ракети вітчизняного виробництва

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне випробування балістичної ракети українського виробництва.
Про це він розповів під час виступу на форумі «Україна 2024. Незалежність», повідомляє АрміяInform.
Він додав, що жодних деталей цього проєкту розголошувати не може.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що 24 серпня Україна вперше й успішно застосувала проти Росії нашу нову зброю — ракету-дрон «Паляниця». Майже вся інформація про ракету-дрон «Паляниця» засекречена, але відомо, що на відстані її дії два десятки військових аеродромів РФ і вона запускається з наземної платформи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.