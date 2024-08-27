Ремонт з термомодернізацією фасаду: на гуртожиток Кременчука планують витратити ще понад 26 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 259 Коментарів: 1

Капітальний ремонт з термомодернізацією фасаду гуртожитку на вулиці Троїцькій планують зробити за понад 26 млн 893 тис. гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 27 серпня.

Закупівлю оголосило комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне господарство «Автозаводське». Роботи мають виконати до 15 липня 2025 року.

Додамо, що 16 червня 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень.

За даними Youcontrol, підприємство, що взялось за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачали ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. Навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником.

Новим підрядником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро». За даними YouControl, засновниками «Кремелектро» є Євгеній Бурлака та Юрік Саркісян. Ремонт у будівлі мають завершити до кінця лютого 2025 року.